Assisi è Covid free: l’annuncio del sindaco Proietti: “Sicurezza e prudenza per la ripartenza” (video)

“Da oggi, diciannove giugno 2021, Assisi è Covid free. Non ci sono più casi attuali positivi nel nostro comune e non ci sono più isolamenti contumaciali. Una notizia che attendevamo da mesi Assisi è libera dal Covid”. Il bollettino di ieri indicava 5 casi, che dovrebbero però essersi ‘risolti’ dopo settimane di discesa costante.

Lo annuncia il sindaco, Stefania Proietti, in un video di due minuti pubblicato dalla sua pagina Facebook. “Una notizia bellissima che non deve farci perdere le buone abitudini: Non rinunciamo alla mascherina, anche all’aperto – l’appello del sindaco – non rinunciamo al mantenimento delle distanze e all’igiene delle mani, come da prescrizioni”.

Per Proietti, “Assisi Covid Free ci fa ben sperare per la ripresa dei flussi turistici, sentiamo anche voci non italiane, segno di una ripresa del turismo dall’estero. Non ci sono quelli extra Ue, ma dalle profilazioni di Bankitalia si intravede un aumento dei flussi turistici dall’estero. Aumento che speriamo aumenti ancora con il green pass, con i vaccini: proprio per questo raccomando a chi deve ancora farlo e a chi può farlo: la vaccinazione è la luce in fondo al tunnel. Sicurezza e prudenza possono farci rimanere Covid free, dobbiamo assolutamente puntarci. Assisi è Covid free e questo ci fa ben sperare per la ripartenza, verso un’Assisi che riparte più forte e salda che mai”. (Link diretto al video del sindaco)

