Assisi, la protesta di alcuni residenti: “Città invasa dai turisti, pochi i controlli su traffico e parcheggi”

(Ste.Ber.) Pronti-via e il clima delle feste riempie di gente Assisi fra le luminarie emozionanti e le facciate di chiese e monumenti ricche di fascino. E l’ondata di visitatori che sta caratterizzando i primi giorni delle festività affolla le vie del centro storico, ma allo stesso tempo esaspera alcuni residenti, che denunciano una situazione troppo spesso ormai fuori controllo. In molti lamentano l’assenza di tutele e regole chiare per chi vive stabilmente in città, soprattutto sul tema della viabilità e dei parcheggi.

Secondo diverse segnalazioni, gli stalli riservati ai residenti risultano spesso occupati da auto di turisti, rendendo difficile – se non impossibile – trovare un posto nelle aree dedicate, con tanto di permesso. “Ogni giorno torniamo a casa e non possiamo parcheggiare. Ma i controlli dove sono?” – si sfogano alcuni abitanti del centro. (Continua dopo la foto)

Al centro delle proteste anche – a detta dei residenti – le poche verifiche. Molti cittadini affermano “di non vedere pattuglie in giro” (nonostante l’ampio numero di agenti della Polizia Locale, ndr) e denunciano “controlli praticamente inesistenti”, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso. Il risultato, spiegano, “è un traffico intenso, auto che circolano liberamente anche in aree sensibili e un livello di smog percepito come sempre più preoccupante” (specialmente in via Portica, per fare un esempio fra i più diffusi, ndr).

Lamentele anche sulle poche multe – a detta sempre di alcuni – a chi viene da fuori e non rispetta le regole, a discapito di chi cittadino – a detta sempre degli stessi – verrebbe multato spesso perché “costretto” a posteggiare dove non consentito non trovando il posto – occupato – che di regola al residente spetterebbe.

“Capisco l’importanza del turismo per la città, ma non possiamo essere dimenticati – commenta un utente –. Servono regole rispettate e verifiche costanti, altrimenti la qualità della vita peggiora. Il traffico è aperto o è chiuso? Questo spesso non si capisce, nonostante la grande presenza di turisti in città – molto gradita, ci mancherebbe – serve un controllo altrimenti si va in tilt”.

E mentre oltre al traffico e ai parcheggi, alcuni residenti chiedono anche più pulizia di vie e vicoli, oltre alla maggiore organizzazione della raccolta dei rifiuti in centro storico, la richiesta che arriva dal cuore di Assisi è chiara: più vigilanza, più attenzione alle esigenze di chi vive nel centro storico e un’organizzazione maggiormente equilibrata tra accoglienza dei visitatori e tutela quotidiana dei residenti. A guardare le segnalazioni c’è molto da lavorare soprattuto in tema di traffico e parcheggi, con lamentele che vanno avanti incessanti da giorni anche soprattutto via social – e spesso in alcune zone (vedi quella del Vescovado o in Piazza San Rufino, oltre ad altre) non solo a Natale.

