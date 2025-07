Assisi, le rotatorie nel degrado: “Un biglietto da visita inaccettabile per la città”

“Lo stato in cui versano molte rotatorie del territorio comunale è indecoroso, un pessimo biglietto da visita per chi arriva ad Assisi”. A denunciarlo sono i consiglieri comunali di opposizione Eolo Cicogna e Giancarlo Cavallucci, della Lista Civica Eolo Cicogna, che tornano a puntare il dito contro la scarsa manutenzione del verde e il generale degrado urbano.

“Erbacce alte, fiori secchi, aiuole abbandonate: è evidente che manca una manutenzione costante e capillare. In molte città italiane ed europee, le rotatorie sono curate come elementi di arredo urbano. Ad Assisi, invece, si presentano trascurate, sporche e prive di ogni decoro. Un vero paradosso per una città simbolo di cultura, spiritualità e turismo internazionale” – affermano.

La situazione, segnalano i consiglieri, non riguarda solo il centro storico ma anche le frazioni, le zone industriali e i principali ingressi alla città: “È una condizione diffusa, che alimenta il malcontento dei cittadini e danneggia l’immagine complessiva del nostro territorio”.

Cicogna e Cavallucci chiedono conto all’amministrazione degli accordi di sponsorizzazione e gestione del verde siglati con soggetti privati: “Se tali convenzioni esistono, perché non vengono fatte rispettare? E se non esistono più, perché non si è provveduto a sostituirle?”.

Ma l’allarme va oltre le rotatorie: “Le strade sono piene di buche, i marciapiedi dissestati e privi di qualsiasi manutenzione, e le rotatorie sono in stato di abbandono. Un quadro di trascuratezza generale che non può più essere ignorato. Accogliere visitatori e residenti significa anche garantire sicurezza, ordine e decoro urbano”.

Nel mirino dell’opposizione anche i parcheggi realizzati nei pressi del Teatro Lyrick, dove le erbacce sono state tagliate solo dopo sollecitazioni di alcuni cittadini non troppi giorni fa: “Annunciati con grande enfasi a pochi giorni dalle elezioni, oggi appaiono già degradati, con scarsi interventi di cura. È inaccettabile, soprattutto considerando la posizione strategica e panoramica dell’area”.

“Assisi merita rispetto e attenzione – concludono Cicogna e Cavallucci – non slogan e interventi spot. Chiediamo all’amministrazione di intervenire con urgenza per restituire dignità agli spazi pubblici della nostra città”.

