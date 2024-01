Assisi piange Umberto Rinaldi: addio al ‘Maestro’, aveva 79 anni

Lutto ad Assisi nella mattinata del 21 gennaio 2024: addio all’età di 79 anni ad Umberto Rinaldi, attivo nella vita culturale cittadina, negli ultimi anni come direttore di Commedia Harmonica. Mancato dopo una breve e fulminante malattia, lascia la moglie Ginevra Angeli, figlia dello scultore Maceo, e la figlia Giulia, oltre ai fratelli Guido e Rino con le rispettive famiglie. Tra le sue ultime uscite pubbliche, quella dell’8 dicembre per un concerto al Monte Frumentario. Ancora prima (foto in evidenza e in basso), lo scorso maggio per l’apposizione di una targa in ricordo di un suo parente, Vittorio Rinaldi, massacrato dai fascisti.

Componente del Coro della Cappella Sistina a Roma della Basilica di San Pietro, Umberto Rinaldi è stato fra i fondatori del Coro dei Cantori di Assisi con Padre Evangelista Nicolini. Tra le sue cariche, direttore del coro della Nobilissima Parte de Sopra. In generale, un uomo poliedrico dalle tante idee. Aveva collaborato con la scorsa prioranza del Piatto di Sant’Antonio, nel 2022, a uno spettacolo sul Piatto dal titolo Uomini, Santi e Animali.

Un “cittadino esemplare, esempio di stile e correttezza”, lo ricordano gli amici e la famiglia. Una delle ultime tessere di una vita cittadina di una volta, fatta di cultura, stile ed eleganza, che va sempre più scomparendo. I funerali si terranno domani, lunedì 22 gennaio 2024, alle 15 nella chiesa del cimitero. A tutta la famiglia le condoglianze anche della nostra redazione.

