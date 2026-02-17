Assisi si prepara all’invasione dei pellegrini: come e dove parcheggiare tra febbraio e marzo

Assisi si prepara all’invasione di pellegrini, fedeli e curiosi per l’ostensione delle spoglie mortali di San Francesco: sono circa 400.000 i prenotati, ai quali si aggiungeranno i turisti “di passaggio”, per un afflusso di circa 10.000 persone nei giorni feriali e addirittura 20.000 nei festivi, che passeranno a San Francesco non mancano di visitare anche le altre zone della città. Dopo la riunione convocata dalla Prefettura che ha ricordato come la Basilica di San Francesco sarà accessibile solo con la prenotazione (riunione durante la quale il sindaco Valter Stoppini ha anche chiesto certezze sul lasciar “vivere” la città ai cittadini, anche se al momento non ci sono indicazioni di sorta su eventuali indicazioni per viabilità, parcheggi e similari per chi vive e lavora in centro), emergono ulteriori informazioni.

Nello specifico per i pullman, nelle giornate di sabato e domenica dal 22 febbraio al 22 marzo, le operazioni di carico scarico dei passeggeri avverranno a Porta Nuova per pullman provenienti dalle Regioni del Sud (Uscita SS 75Viole); e Giovanni Paolo II per i Pullman provenienti dalle Regioni del Centro Nord (Lazio e Abruzzo comprese), con uscita S.S. 75 SMA; la sosta avverrà nel parcheggio di San Vetturino e Parcheggio Stazione (la tariffa per la sosta è compresa nel pagamento del check point) e in caso di ‘sold out’ potranno essere utilizzate le aree di sosta della zona industriale di Santa Maria e sarà possibile effettuare il check point dei pullman anche al parcheggio Stazione. Nei giorni feriali i parcheggi sono gli stessi la sosta avverrà nel parcheggio di San Vetturino e – con un cambio rispetto al weekend – negli spazi dedicati del parcheggio stazione e solo in caso di incapienza di quest’ultime, si passerà alle aree di sosta nella zona industriale angelana.

Per le auto, nei weekend una volta esauriti i parcheggi adiacenti alle mura urbiche del centro storico di Assisi, si utilizzeranno gli spazi del Lyrick e – in seconda battuta – quelli di via Padre Ulisse Cascianelli; dal parcheggio stazione è previsto un servizio navetta. Nei giorni feriali al riempimento dei parcheggi adiacenti al centro si potrà parcheggiare al “Parcheggio Stazione” e poi nei pressi del Lyrick e se anche questi saranno sold out in via Cascianelli; anche in questi giorni, ci sarà un servizio navetta dal parcheggio della stazione. Per chi arriva in treno, è possibile arrivare in centro con la linea C, la cui frequenza sarà intensificata. Si è ovviamente pensato anche alle persone con disabilità: per chi arriva in auto propria il Comune di Assisi ha organizzato un servizio gratuito con un mezzo e personale qualificato che parte dal parcheggio Porta San Giacomo (via Frà Francisco Remon Jativa) fino all’ accesso della Basilica e ritorno. Per usufruire del servizio è necessario raggiungere tale parcheggio dove vi aspetterà una navetta dedicata. Si prega di arrivare in anticipo per poter garantire il rispetto degli orari di prenotazione. Per qualsiasi necessità contattare il seguente numero di tel 329.260.94.26 (il numero telefonico è attivo dal 22 febbraio dalle 7:00 alle 20:00) . Per chi arriva in bus è necessario telefonare al vostro arrivo al numero di telefono 329.260.94.26 e comunicare la posizione. (il numero telefonico è attivo dal 22 febbraio dalle 7:00 alle 20:00). Si prega di arrivare in anticipo per poter garantire il rispetto degli orari di prenotazione

