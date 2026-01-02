Assisi tagliata in due: traffico in tilt e proteste di cittadini, ristoratori e commercianti (foto)

Raggiungere Assisi sta diventando sempre più complicato, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza turistica. I blocchi al traffico per i non residenti, introdotti dal Comune con l’obiettivo di incentivare l’uso delle navette, stanno infatti producendo pesanti effetti collaterali sulla viabilità cittadina, con ripercussioni evidenti su visitatori, attività economiche e anche sui residenti.

Le criticità maggiori si registrano lungo gli assi principali di accesso alla città: viale Giovanna di Savoia, via Madonna dell’Olivo, via Patrono d’Italia e area circostante al Teatro Lyrick. Qui le limitazioni imposte stanno generando lunghe code, rallentamenti e ingorghi che, di fatto, finiscono per “tagliare” Assisi in due, rendendo difficoltosi anche gli spostamenti ordinari.

A incidere sul quadro complessivo c’è anche la chiusura del parcheggio Matteotti, elemento centrale per il piano di mobilità adottato. Una scelta che, secondo molti cittadini e operatori, non può però giustificare un sistema che paralizza gli ingressi principali alla città, soprattutto in concomitanza con ponti festivi e giornate di pienone, per molti da differenziare in base al grado dell’affluenza perché “non tutte uguali e da trattare allo stesso modo”. (Continua dopo la foto)

L’obiettivo di promuovere una mobilità più sostenibile attraverso l’utilizzo delle navette è chiaro, ma l’organizzazione attuale sembra non reggere l’impatto dei flussi turistici. A peggiorare la situazione contribuiscono informazioni giudicate “parziali e incomplete”, in particolare per quanto riguarda la linea C degli autobus, che dovrebbe collegare gli utenti post navetta, lasciando molti visitatori disorientati.

Il malcontento cresce anche sui social, dove si moltiplicano le segnalazioni di disagi. Tra queste, la dura presa di posizione di alcuni ristoratori della parte alta della città (a dire il vero altre lamentele erano già state riportate in passato), in particolare di uno che racconta le conseguenze dirette delle nuove regole sulla propria attività: “Con questa nuova fantastica regolamentazione del traffico e dei parcheggi della parte alta, con un traffico pazzesco e file lunghissime, tipiche dei ponti e delle giornate di pienone – scrive – faccio i complimenti a chi fa questi capolavori. Invece di sensibilizzare la parte alta di Assisi, la tagliano completamente. Come succede spesso, arrivo alla fine del servizio con tre tavoli vuoti e 12 persone che non si sono presentate perché non riuscite a raggiungermi. Grazie dell’aiuto che ci state dando”.

Un episodio che fotografa un disagio più ampio, condiviso da commercianti e operatori commerciali preoccupati per l’impatto economico e per l’immagine poco accogliente che la città rischia di offrire ai turisti.

E la lamentela sopra riportata non resta isolata: “Se ne vanno a Bevagna, a Spello, a Montefalco e in altre località. Invece di trascorrere una giornata ad Assisi, come avevamo previsto, la trascorrono altrove, dove mangiano, comprano e poi ritornano”. In diversi contestano la gestione del traffico giudicandola “inadeguata”, altri ampliano addirittura la problematica, sottolineando come “le chiusure causano disagi all’intera città, sia alla parte alta che a quella bassa. I turisti non vanno stressati, altrimenti fuggono e vanno altrove”.

“Costringono alle 17 a far tornare tutti indietro e prendere le navette, così che per le 21 – scrive sarcasticamente un altro utente – sono ad Assisi ed è ora di tornare a casa. È tutto poco chiaro, organizzato male e chi ci rimette è solo chi ci lavora, nel centro storico”.

Il tutto accade mentre i residenti, allo stesso tempo, lamentano soste selvagge nel centro storico e una carenza di posti auto destinati a chi ha il permesso di parcheggiare, occupati troppo spesso da chi non ne ha diritto. Insomma, un problema a tutto tondo, da più parti si chiede una rimodulazione del piano della mobilità: un sistema capace di coniugare la riduzione del traffico privato con una gestione più fluida, chiara ed efficace degli accessi, evitando però che – come avvenuto il primo giorno del nuovo anno e in alcuni giorni di festività – una città a forte vocazione turistica come Assisi resti ostaggio anche degli ingorghi.

Blocchi che proseguono, come si vede dalle immagini scattate dalla redazione di Assisi News intorno alle 12 di venerdì 2 gennaio 2026.

