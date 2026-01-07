Assisi tra le cinquantadue mete turistiche da visitare nel 2026: l’incoronazione del Ny Times

Nell’anno dell’ottocentenario francescano del Transito e dell’ostensione delle spoglie mortali di San Francesco, Assisi si conquista un posto tra i 52 Places to Go in 2026 del New York Times, dove l’Italia è presente con tre luoghi molto diversi tra loro. In classifica ci sono infatti Breuil-Cervinia, un nome solo all’apparenza ‘fighetto’ ma che testimonia una località di montagna che cerca sempre più di attrarre persone tutto l’anno tra escursionismo in quota, paesaggi iconici e un generale tentativo di adattarsi al clima cambia senza rinunciare alla propria identità. C’è poi Genova, un esempio di rinascita urbana raccontato come “un territorio che ha imparato a valorizzare il proprio passato marittimo e industriale”, puntando sulla cultura.

Assisi – al 32′ posto in classifica – è invece scelta per una ragione opposta e complementare: la forza della continuità. “In un mondo che corre, la città umbra incarna secondo gli editor del NY Times un’idea di viaggio introspettivo, legato alla spiritualità, all’arte medievale e al paesaggio lento che in fondo caratterizza gran parte dell’Italia centrale”, la sintesi di Repubblica.it, secondo cui “la scelta di Assisi conferma il ritorno d’interesse per le città d’arte di medie dimensioni, si spera meno congestionate e più vivibili rispetto ai grandi poli turistici ormai ultra-saturi. E che forse stanno smarrendo un po’ della loro anima”.

Nel post dedicato ad Assisi si ricorda inoltre anche come “quest’anno segna l’ottocentesimo anniversario della morte di Francesco, il figlio prediletto di Assisi. L’antica città, sito Unesco sin dal 2000, ospiterà un anno di attività per celebrare Sam Francesco, che scelse di lasciare le ricchezze per dedicarsi a una vita di pace, umiltà e natura. A partire dal mese prossimo, dal 22 febbraio al 22 marzo, le sue spoglie mortali saranno esposte al pubblico per la prima volta”. Tra le iniziative da non perdere, il Calendimaggio di Assisi, “che rievoca i tempi in cui due fazioni di Assisi competevano l’una con l’altra per il potere e messo in scena con musica, sfilate e rievocazioni sceniche”, mentre tra i luoghi da visitare “L’Eremo delle Carceri, il luogo dove francesco si ritirava a pregare, e la Rocca Maggiore che domina la città”.

Foto di Achim Ruhnau | via Unsplash

