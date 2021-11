Assisi, tragedia a San Damiano: trovato il cadavere di un uomo

Il cadavere di un uomo con un coltello nel torace è stato trovato nel pomeriggio di oggi, 5 novembre 2021, nel parcheggio nelle vicinanze del santuario di San Damiano ad Assisi. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un gesto volontario: non ci sono infatti indicazioni che possa trattarsi di altro se non di un suicidio. Sono comunque in corso accertamenti, anche attraverso le telecamere. Secondo le prime informazioni, l’uomo autore del tragico gesto sarebbe una persona senza fissa dimora, di origini straniere, probabilmente tedesche. A dare l’allarme un passant, che ha notato il cadavere dell’uomo nel sedile posteriore di un’auto. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

