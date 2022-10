Auto contro auto, uno è un mezzo Umbra Acque: succede a Santa Maria (foto)

Scontro tra due auto a Santa Maria degli Angeli, curioso perché uno dei due mezzi coinvolti è una vettura di Umbra Acque. È successo nella zona della stazione ferroviaria di Santa Maria, nel pomeriggio di martedì 18 ottobre 2022. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del caso. (Continua dopo la foto)

A settembre un altro curioso incidente, in quel caso alle porte del centro storico di Assisi, lungo la circonvallazione. Nella zona delle Suore svedesi un’autovettura dei pompieri ha tamponato un altro mezzo, andando a sbattere lo sportello destro del mezzo privato. Qualche disagio al traffico, prontamente risolto una volta che i due mezzi si sono ‘scastrati’. Sul posto anche la polizia municipale assisana. Secondo le prime informazioni arrivate alla redazione di Assisi News in ebtrambi i casi solo qualche danno ai mezzi e nessuna conseguenza per i conducenti. Il traffico è tornato comunque alla normalità nel giro di pochi minuti.

