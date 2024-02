Auto contromano sulla Centrale Umbra: attimi di paura sabato notte (video)

Non ha fortunatamente causato incidenti ma sicuramente ci sono stati attimi di paura per i conducenti che nella notte tra sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024, tra Santa Maria degli Angeli e Rivotorto, hanno incrociato un’auto contromano e che viaggiava anche a discreta velocità lungo la Centrale Umbra. A riprendere l’accaduto un automobilista in un video di una trentina di secondi che rimbalza nelle chat di whatsapp. (Continua dopo il video – link diretto)

Nel video si vede un’auto lungo la corsia direzione Foligno che passa nella zona dell’assisano-bastiolo; il conducente effettua un sorpasso e poi rientra nella ‘sua’ corsia quando poco dopo sulla corsia di sorpasso spunta un’altra auto contromano e condotta a discreta velocità. Probabilmente un conducente che ha sbagliato strada e che, come detto, non ha fortunatamente causato incidenti. Pochi giorni fa, a inizio mese, si era sfiorata la tragedia quando sempre sulla Centrale Umbra, in un’area di rifornimento di Bastia Umbra, un’auto entrata a velocità folle nel distributore è prima finita contro i cartelloni pubblicitari, per poi schiantarsi contro una colonnina di rifornimento e “rimbalzare” sulla piazzola.

Per fortuna del conducente e di un’altra persona che stava facendo benzina nello stesso momento, l’incidente non ha causato esplosioni. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’impianto e i carabinieri della compagnia di Assisi. Il conducente del mezzo è un ventenne residente a Bastia Umbra che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e che è rimasto miracolosamente illeso. Il ragazzo ha fatto tutto da solo senza coinvolgere altri mezzi in transito o in sosta nell’area di servizio. Nelle stesse ore peraltro, un episodio simile, con una persona in bicicletta sulla E45 (tutti i dettagli su Umbria Social).

