Bimbo si perde ad Assisi centro: aiutato da cittadini, turisti e municipale

Disavventura durata un'ora per un giovanissimo di dieci anni

Lieta fine ieri pomeriggio, nel centro storico di Assisi, in piazza del Comune, dove un bambino di appena 10 anni, seduto sulle scalette che conducono alla Sala della Conciliazione, non ritrovava più il suo gruppo e piangeva sconfortato. Alcuni turisti e cittadini si sono avvicinati cercando di capire e soprattutto di aiutarlo. Ma il bambino, ovviamente spaventato, residente a Rimini, non riusciva a dare informazioni utili sul nome del gruppo e tanto meno sull’alloggio.

La polizia locale è intervenuta immediatamente allertando le forze dell’ordine e poi cercando di individuare il gruppo proveniente da una parrocchia di Rimini in gita ad Assisi.

Dopo oltre un’ora di scambio di informazioni, di ricerche e tentativi, il gruppo è stato avvisato della “perdita” del bambino e i responsabili si sono precipitati a riprenderlo. Commovente l’incontro tra le lacrime di gioia del piccolo e la soddisfazione della polizia locale e del pubblico presente.

