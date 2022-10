Bloccati tra le sbarre del passaggio a livello di Ospedalicchio mentre arriva il treno: interviene la Polizia (foto)

Momenti di tensione e paura venerdì pomeriggio 22 ottobre 2022: alcuni automobilisti, apparentemente a causa di una coda al distributore del metano, sono rimasti bloccati tra le sbarre del passaggio a livello di Ospedalicchio mentre arriva il treno: interviene la Polizia.

Erano circa le 15 del pomeriggio quando alcuni automobilisti, mentre attraversavano il passaggio a livello di Ospedalicchio in via Mario Poletti a Bastia Umbra,sono rimasti bloccati tra le sbarre che, nel frattempo, si erano abbassate in vista dell’imminente arrivo del treno. In un momento di tensione e paura, un automobilista in coda ha, però, avuto la prontezza di chiamare la Polizia di Stato e chiedere aiuto.

Gli operatori della Sala Operativa del commissariato di Assisi agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, hanno allertato il Compartimento della Polizia Ferroviaria Umbria – Marche – Abruzzo e hanno avvisato il capotreno del convoglio in transito lungo la linea Foligno – Terontola. Il treno a quel punto si è prontamente fermato a distanza di sicurezza dal passaggio a livello. Gli agenti delle volanti, nel frattempo giunti sul posto, unitamente a due equipaggi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Assisi hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto stradale e le persone rimaste bloccate sui binari del passaggio a livello. Poco dopo, è intervenuto sul posto anche il personale delle Ferrovie dello Stato che ha ripristinato l’impianto. Dopo circa 45 minuti, liberata e rimessa in sicurezza l’area e ottenuto il nulla osta da parte del Compartimento della Polizia Ferroviaria Umbria – Marche – Abruzzo, gli operatori hanno fatto riprendere la viabilità stradale e ferroviaria.

Sulla vicenda della chiusura del passaggio a livello di Ospedalicchio ha annunciato una interpellanza la capogruppo comunale della Lega di Bastia Umbra, e consigliera provinciale, Catia Degli Esposti. “Si tratta di un problema annoso, quello della necessità di un intervento per eliminare il passaggio a livello. Pratica in mano della Provincia. Prima si ragionava sulla possibilità di progettare un sottopasso, poi su un cavalcavia per il superamento dei binari. Presenterò una interrogazione in Provincia – annuncia Catia Degli Esposti – per fare il punto della situazione e sollecitare la soluzione del problema così da evitare disagi e, come visto, situazioni di grande pericolo”.

