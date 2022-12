Borghi Sicuri: controlli ad Assisi centro, Santa Maria degli Angeli, Petrignano e Castelnuovo

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, la Questura di Perugia ha intensificato i controlli straordinari del territorio in tutta la provincia con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori, i furti, le rapine le truffe. I controlli, che si inseriscono nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, nei giorni scorsi si sono concentrati nell’assisano e nelle frazioni di Santa Maria degli Angeli, Petrignano e Castelnuovo. Il monitoraggio, ha visto impiegate le Volanti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno monitorato le principali vie d’accesso alle città, i portici e le abituali piazze di spaccio di stupefacenti e le zone residenziali per prevenire i furti in abitazione.

Durante le verifiche di Borghi Sicuri, sono stati effettuati dei pattugliamenti – anche appiedati – delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche fenomeni di molestia e disturbo ai turisti: un 33enne cittadino straniero ha ricevuto un ordine di allontanamento dopo essere stato segnalato per alcuni comportamenti molesti nei confronti dei cittadini.

Per scongiurare i furti in abitazione e intercettare eventuali “visitatori” venuti nell’assisano per recuperare facili bottini, gli agenti hanno effettuato 11 posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite quelle persone con precedenti specifici. Il monitoraggio ha interessato anche 15 esercizi pubblici identificando i relativi avventori (al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di persone già note alle forze dell’ordine) e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal Tulps in materia di somministrazione di alimenti e bevande e di slot machine. In totale durante Borghi Sicuri sono state fermate 157 persone e monitorati 68 veicoli elevando anche una sanzione per violazione delle norme del Codice della Strada ad una persona che non è stata in grado di esibire il cedolino attestante la copertura assicurativa dell’auto.

