Bottigliette d’acqua assenti nei distributori dell’ospedale, nuova segnalazione

Il bar è chiuso e di una soluzione non si vede l’ombra, ma ora c’è anche il problema delle bottigliette d’acqua assenti nei distributori dell’ospedale, come dimostra la foto inviata alla redazione di AssisiNews e arrivata nella tarda mattinata di oggi, 30 giugno 2021. “Il bar è chiuso e per le bottigliette dobbiamo pagare – dice chi segnala – ma spesso sono sforniti. Con questo caldo come possiamo usufruire di un servizio che dovrebbe garantire di non dover almeno spostarci in auto? Il bar è infatti chiuso e i distributori non vengono riempiti tanto quanto dovrebbero, un problema con questo caldo”.

Già nel 2019 alcuni utenti della struttura ospedaliera di Assisi avevano lamentato duramente la chiusura nelle ore pomeridiane dei giorni festivi e del sabato del bar sito nello stabile ospedaliero. Ora, da febbraio 2021, il problema è che il bar è chiuso definitivamente. L’Avis aveva contattato l’assessore Massimo Paggi facendo presente che la possibile chiusura del bar – determinata, pare, dai bassi incassi della struttura, che ha però subìto nel tempo anche un ridimensionamento dell’orario in una sorta di spirale autodistruttiva – significherebbe l’automatica chiusura del centro di raccolta sangue. “A chi viene a donare – spiegavano dall’Avis – abbiamo il dovere di offrire una colazione, come ringraziamento e anche per riequilibrare il corpo dopo la donazione. Cosa che non sarebbe possibile fare senza bar, motivo per cui il centro di raccolta sangue rischia la chiusura”.

L’Usl aveva rassicurato sulla permanenza del centro donazione, mentre l’assessore Paggi aveva rassicurato che “svolgeremo il nostro compito di sensibilizzazione del problema presso i vertici dell’Asl, facendo proprie le istanze di tutti coloro che frequentano, per necessità, i locali dell’ospedale. Consapevoli che si tratta di servizio importante per la cittadinanza ma regolato da rapporti diretti con l’Asl1, l’amministrazione comunale farà tutto ciò che è possibile per impedire l’interruzione del servizio”. E invece ora mancano persino le bottigliette d’acqua dai distributori.

