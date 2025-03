Cagnolino ferito e spaventato sulla SS75: salvato dalla Polizia, il suo nome è Sonic. Ne dà notizia la pagina della questura di Perugia.

“Mentre percorrevano la S.S. 75, in prossimità di Bastia Umbra (PG), i nostri colleghi della Polizia Stradale Marco e Fabio hanno notato Sonic, un cagnolino in difficoltà che, ferito e spaventato, camminava lungo la carreggiata in mezzo al traffico. In sicurezza, dopo aver rallentato il traffico, i poliziotti lo hanno soccorso e, dopo averlo portato dal veterinario per le prime cure, lo hanno riconsegnato al proprietario”, si legge nel post.

Non è il primo caso di animale salvato dalla polizia: nel 2022 due cani di pastore tedesco erano stati riconsegnati alle padroncine. I due cuccioli erano già noti alla Polizia di Stato, che li aveva già salvati qualche mese prima. Nel secondo caso, “gli avventurieri Luna e Max” sono evasi probabilmente a causa della ‘gola’, visto che sono stati trovati dentro un supermercato da alcuni clienti che hanno chiamato la Polizia di Stato. I colleghi di Assisi, giunti sul posto, hanno conquistato la loro fiducia e con qualche coccola li hanno convinti a salire sulla volante che li ha riportati dal proprietario che ha potuto riabbracciarli. Nel primo caso, gli agenti agli ordini del vicequestore Francesca Domenica Di Luca, durante un servizio di controllo del territorio nel comprensorio del comune di Bastia Umbra, avevano invece ritrovato i due cani pastore tedesco al percorso verde. E li avevano riportati a casa, poco lontano.

