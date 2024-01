Cane investito a Cannara, si cerca il proprietario (immagine forte)

La redazione di Assisi News riceve e pubblica un appello finalizzato a ritrovare un cane che nella giornata del 16 gennaio 2024 è stato investito e che purtroppo è morto. I fatti sono accaduti nella zona di Cannara: “Questo cane – si legge nel post Facebook – è stato trovato investito a Cannara: chi lo ha investito non si è nemmeno fermato e l’ha lasciato agonizzante in mezzo alla strada. Fortunatamente poco dopo è passata una buona anima che l’ha soccorso e portato in clinica, non ha il chip e stiamo cercando il proprietario”.

Il codice della strada è tassativo: nel caso si investa un animale, che sia domestico come i cani e i gatti, protetto o da reddito, vige l’obbligo di fermarsi, prestare soccorso e fare in modo che scattino gli allarmi necessari all’intervento di operatori specializzati nel settore. Sono anche previste multe per chi non ottempera. Tornando al cane investito a Cannara, nei commenti al post originale su Facebook si legge che purtroppo l’animale (che sarebbe una femmina) è purtroppo deceduto questa mattina, ma si cerca comunque il proprietario. Chi riconoscesse la povera bestiola può contattare la signora Pamela Bianchi o la Lega del Cane Foligno – Canile Ponterosso di Assisi e di Bevagna.

