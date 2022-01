Capodanno 2022 ad Assisi, lo spettacolo dei fuochi d’artificio (foto)

L’emergenza Covid-19 non ferma ad Assisi lo spettacolo dei fuochi d’artificio dalla Rocca Maggiore. In tanti nel rispetto delle ristrettezze anti-pandemia hanno voluto osservarli dalle varie parti della città e dalla pianura sottostante. Bellissimo lo scenario con la meravigliosa Assisi illuminata dallo spettacolo pirotecnico voluto dall’amministrazione.

Molte le famiglie che hanno scelto di trascorrere il capodanno a casa, tanti i turisti e i visitatori in città, ristoranti e strutture ricettive preparate all’affluenza registrata sempre nel rispetto delle norme anti-Covid visto anche l’aumento dei contagi di questi giorni.

Diverse le cancellazioni di eventi e concerti (come quello annullato che era inizialmente in programma in Piazza del Comune nella città Serafica sostituito appunto dallo spettacolo pirotecnico per non lasciare troppo vuota la notte di capodanno 2022 ad Assisi, ndr). Cancellazioni e annullamenti di eventi di massa anche nel resto dell’Umbria, comunque assoluta protagonista da Terni con lo spettacolo in diretta su Rai1 “L’Anno che verrà” condotto da Amadeus, e un po’ in tutte le parti d’Italia dopo gli ultimi regolamenti nazionali in merito al contenimento pandemico.

Nella fotogallery, i fuochi d’artificio ad Assisi alla mezzanotte di Capodanno 2022. Dalla redazione di AssisiNews, a tutti i lettori, agli sponsor e ai sostenitori, i migliori auguri di un felice e sereno nuovo anno 2022!

Foto: Redazione AssisiNews / Marco Berti / Fabio Caroli e R.E., per gentile concessione

