Il tenente colonnello Marco Vetrulli lascerà a breve la compagnia di Assisi per un “importante incarico”

Cambio al vertice della compagnia Carabinieri di Assisi. A breve – come svela il sindaco Lamberto Marcantonini dal suo profilo Facebook – il tenente colonnello Marco Vetrulli lascerà “a giorni” il comando della Compagnia di Assisi, ruolo che aveva assunto nel 2016. Vetrulli lascerà per un “nuovo importante incarico che andrà a ricoprire”. Con Vetrulli salutare il sindaco di Bettona – uno dei comuni coperti dalla compagnia di Assisi, insieme alla Città Serafica, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica e Torgiano – c’era anche il comandante della locale stazione dei Carabinieri, Carlo Ruggeri.

Il tenente colonnello Marco Vetrulli, 49 anni, laureato in Giurisprudenza, è originario di Civitavecchia. È in Umbria dal 2008; prima di diventare comandante della compagnia carabinieri di Assisi – dove ha ottenuto anche il ruolo di tenente colonnello – è arrivato dopo otto anni alla guida del Nucleo Anti Sofisticazione di Perugia (NAS), per poi lasciare l’incarico al Maggiore Giuseppe Schienalunga. Con i Nas ha condotto tra l’latro l’operazione “Big Bull” sul doping, che ha portato all’arresto di un 35enne perugino e al sequestro di cinquemila pasticche e di duemila fiale di anabolizzanti. E ancora, l’operazione che ha portato a smascherare corsi fasulli a Foligno per divenire operatori socio sanitari con un diploma riconosciuto dalla Regione.

Paracadutista civile, prima di arrivare in Umbria Vetrulli ha prestato servizio a Vergato per 5 anni, dal 2003 fino al 2008. Prima ancora ha lavorato a Bologna e al Comando generale a Roma.

