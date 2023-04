Carlo Calenda ad Assisi: weekend in Umbria per il leader di Azione

Weekend in Umbria per Carlo Calenda, che – si legge su ilgiornale.it “si rifugia nella città della pace in cerca di meditazione. Lo stato maggiore di Azione si raduna ad Assisi per una due giorni di incontri e riflessioni organizzata da Harambee, l’associazione culturale fondata da Matteo Richetti ai tempi del Pd”. Anche il deputato di Azione è in Umbria e ha condiviso su Instagram alcuni scatti di Calenda in Umbria (continua dopo la foto)

Come si legge nel sito, Harambee a livello nazionale è un grande movimento di idee e passione, che sta prendendo forma in tanti territori e unisce persone che vengono dal volontariato, dall’associazionismo, dall’università e dal mondo del lavoro, cercando di studiare e approfondire le tematiche legate all’Europa, all’ambiente, ai modelli di protezione sociale dei paesi più evoluti.

Per il giornale.it “La terra di San Francesco è il luogo ideale per ricompattarsi dopo il fallimento del progetto di partito unico con Italia Viva. Calenda impone il silenzio stampa ai suoi, ma non rinuncia a un nuovo affondo contro gli ex compagni di viaggio: ‘Ho rotto con il Pd quando ha tradito la parola alleandosi con Renzi e i 5S. Ho rotto con Letta quando ha trasformato l’agenda Draghi in quella Bonelli/Fratoianni/Di Maio. Non sono caduto nella fregatura di Renzi e Boschi sul finto partito unico’”.

