Suor Angela batte Papa Francesco. Su Rai 1 la seconda puntata in due episodi di Che Dio Ci Aiuti 6 ha ottenuto 5.513.000 spettatori pari al 21,9% di share. Su Canale 5 Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente, intervista esclusiva del TG5 al Santo Padre, è stata vista da 2.614.000 spettatori con uno share del 10%. Nello specifico secondo Tvblog.it il primo episodio della seconda puntata di Che Dio Ci Aiuti 6 5.615.000, share del 20,43% e la seconda, in seconda serata, 5.412.000, share del 23.60%; un piccolo calo rispetto al debutto, quando i telespettatori erano stati circa 6 milioni. (Continua dopo il video)

Per quanto riguarda il resto della serata, Rai 2 con 9-1-1 ha catturato 1.048.000 spettatori (3,8%), mentre i Guardiani della Galassia Vol. 2 hanno raccolto 1.414.000 spettatori (5,9%). Su Rai 3 Che Tempo Che Fa è stato visto da 2.445.000 spettatori con l’8,8%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha intrattenuto 1.566.000 spettatori con l’8,2%. Su Rete 4 il ‘classico’ Il ragazzo di campagna ha visto 915.000 spettatori (3,6%), mentre Non è l’Arena ha dato a La7 1.285.000 spettatori con il 4,7%.

La terza puntata di Che Dio Ci Aiuti 6 andrà in onda il 14 gennaio. In Obbligo o verità, in onda alle 21.25, “Suor Angela ha ormai la certezza di essere legata al passato di Erasmo e non sa se dire la verità al ragazzo. La mente di Ginevra fa brutti scherzi e le ragazze del convento la aiuteranno a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Monica si è convinta di essere malata ma Nico, che sottovaluta i suoi sintomi, forse dovrà ricredersi”, mentre in Dèjà vu, sesto episodio in onda alle 22.35, “Un bambino viene abbandonato in casa-famiglia: la sorte di questo neonato colpisce personalmente Erasmo che collabora con suor Angela per cercarne la madre. Nico cerca di stare vicino a Monica, anche se la diagnosi che le è stata comunicata non sembra averla turbata. Intanto Azzurra cerca mille distrazioni pur di non pensare a una dolorosa ricorrenza”.

