Ciliegio tagliato a Costa di Trex, i proprietari: “Se avete visto qualcosa segnalatecelo”

Ciliegio tagliato a Costa di Trex, i proprietari a ‘caccia’ del colpevole. “Uso i social solo a fini informativi, giornalistici e divulgativi – scrive la giornalista Marina Rosati – e raramente mi faccio prendere la mano da commenti, critiche o eccessi verbali. Ma questa volta non posso esimermi dal denunciare l’imbecillità, la grettezza, il minus habens che lunedì pomeriggio, in pieno giorno verso le 17,30, ha tagliato uno dei ciliegi che costeggiano l’area verde della chiesa di Costa di Trex. Un gesto da emerito cretino, in sfregio ad una pianta, ormai spoglia dei suoi frutti che probabilmente lui stesso aveva saccheggiato nei giorni scorsi, come hanno fatto in tanti, credendo di averne il diritto”.

“E invece – continua il post – né lui né altri che, in processione dalla mattina alla sera hanno per giorni raccolto i rossi e gustosi frutti dei ciliegi piantati circa 70 anni da mio nonno, possono avanzare pretese. Perché se è vero che prendere due ciliegie in loco è normale, non è normale arrivare con cesti, buste e cassette rompendo rami, senza avere cura dell’albero di ciliegio e nessun rispetto della proprietà e dell’area che come Pro Loco tuteliamo. Uno di questi sfrontati avventori alla fine ha deciso di agire contro la pianta stessa. E visto che certi gesti non vanno sottaciuti chiedo a chiunque abbia visto qualcuno armeggiare lunedì 13 giugno a metà pomeriggio in quell’area, o un’auto parcheggiata nei pressi della chiesa parrocchiale, di farmelo sapere con un messaggio privato, affinché le forze dell’ordine, che come privata cittadina, presidente della Proloco Costa Di Trex e insieme al Stefania Proietti Sindaco di Assisi, possano fare il suo corso”.

E il sindaco Stefania Proietti si ‘mobilita’: “Condividendo pienamente e totalmente ciò che scrive Marina Rosati aggiungo che l’incivile in questione ha compiuto un reato ai sensi del codice penale art. 635 punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e, come tale, quanto accaduto sarà comunicato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia con notizia di reato. Facciamo appello a tutti i cittadini onesti che possano fornire informazioni utili: la legalità in una comunità si costruisce anche a partire da questo!”.

