Cinghiali alle porte di Assisi, i cittadini chiedono interventi a Comune e Provincia (video)

Animali avvistati in via Giovanna di Savoia e zone limitrofe

Non solo Roma. I cinghiali sono anche alle porte di Assisi, e i residenti e gli automobilisti chiedono aiuto a Comune e Regione per contenere il problema. Da qualche giorno infatti in via Giovanna di Savoia e zone limitrofe è presente un gruppetto di cinghiali che – segnalano automobilisti e residenti – sono pericolosi in quanto si intrufolano anche nei giardini delle case senza timore dell’uomo.

Nel video inviato alla redazione di Assisi News si vedono i cinghiali nei pressi di una casa, messi in fuga dalle urla del padrone di casa e dal cane, ma in precedenza vicino alle auto e all’abitazione. Non è chiaro se siano gli stessi che, qualche anno fa, erano stati avvistati a pochi metri di distanza. Allora si trattava di una maxi famiglia, con cinque esemplari grandi e una decina di piccoli, che scorrazzavano alle porte della città serafica, sotto la Basilica di San Francesco. (Continua dopo il video)

Nei giorni scorsi Il Comune di Assisi, in qualità di capofila dell’Associazione dei comuni che gestisce il Parco regionale del Monte Subasio, ha approvato la proroga fino al 31 marzo 2023 del piano di controllo e contenimento dei cinghiali nel territorio del Parco. Tale decisione è confortata dal nulla osta del Servizio competente della Regione alla prosecuzione degli interventi e si è resa necessaria dall’urgenza di riattivare le procedure di controllo della specie perché, oltre alle ben note problematiche derivanti dalla eccessiva presenza dei cinghiali nell’area, è anche fortemente sollecitata dalle prescrizioni emanate dai Ministeri della Salute e della Transizione Ecologica. Su Assisi News è presente anche un guida dell’esperto per evitare che l’incontro con questi animali finisca ‘male’, anche a livello economico.

© Riproduzione riservata