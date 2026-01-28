Concorso presepi Natale 2025, premiati in Comune i vincitori: tutti i nomi

Si è svolta giovedì scorso, nella Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale di Assisi, la cerimonia di premiazione del concorso presepi Natale 2025, promosso dal Comune di Assisi per valorizzare una delle tradizioni più sentite del territorio. All’evento erano presenti il Sindaco di Assisi, l’Assessore alla scuola e politiche educative e giovanili e l’Assessore al turismo, insieme ai componenti della commissione giudicatrice presieduta da Giulio Proietti Bocchini responsabile Ufficio Turismo e Marketing territoriale del Comune di Assisi, e composta da Francesco Fiorelli, Daniela Gorietti, Stefano Frascarelli e Stefania Maltoni.

Il concorso presepi Natale 2025 ha registrato una straordinaria partecipazione, con 110 presepi complessivamente valutati sul territorio comunale: 46 nella categoria “Privati” e 64 nella categoria “Scuole”. Le opere, allestite all’aperto o in spazi facilmente accessibili e visibili al pubblico, sono state esposte dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 e valutate dalla Commissione secondo criteri di qualità artistica, creatività, messaggio, rispetto della tradizione e originalità.

Vincitori categoria “Privati”:

• 1° classificato: Bruno Toppetti;

• 2° ex aequo: Giuseppe Bensi – Cavalieri del Colle Paradiso; Anna Pagliocchini;

• 3° classificato: Franco Filograna;

• 4° ex aequo: Mauro Iuston; Comunità Parrocchiale Rocca Sant’Angelo; Rita Cannelli;

• 5° ex aequo: Sara Trappelli; Comitato Porta Perlici; Giovanni Marino.

Vincitori categoria “Scuole”:

• 1° classificato: Classe 1ª C – Scuola Secondaria di Primo Grado, Plesso Ciechi – I.C. Assisi 1;

• 2° ex aequo: Istituto San Ludovico da Casoria; Classe 2ª A – Scuola Primaria Giovanni XXIII;

• 3° classificato: Classe 2ª A – Scuola Primaria F.A. Frondini;

• 4° classificato: Sezione B – Scuola dell’Infanzia Rinascita;

• 5° ex aequo: Sezione E – Scuola dell’Infanzia Rinascita; Classe 2ª B – Plesso Sant’Antonio; Laboratorio “Il filo che unisce” – Scuola Primaria Sant’Antonio.

Al termine della premiazione, a tutti i bambini presenti sono state distribuite le calze della Befana offerte dalla Pro Loco di Assisi, non consegnate il 6 gennaio a causa del maltempo. A tutti i vincitori è stato assegnato un attestato di riconoscimento e un contributo economico, mentre a ogni partecipante è andato un riconoscimento morale per il prezioso contributo offerto alla valorizzazione del territorio e alla creazione dell’atmosfera natalizia che, anche quest’anno, ha reso Assisi e le sue frazioni ancora più suggestive.

