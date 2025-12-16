Controlli congiunti tra polizia di Stato e municipale: denunciati in 4

Dodici persone, tra senza fissa dimora e residenti nel territorio comunale, sono state identificate ad Assisi, di cui tre denunciate per invasione di edifici pubblici e una per non aver ottemperato a un ordine di espulsione dall’Italia. È il bilancio di un’operazione congiunta della Polizia locale di Assisi e della Polizia di Stato, iniziata ad agosto 2025 e conclusa nei giorni scorsi, per garantire sicurezza, legalità e decoro nella zona del Teatro comunale Lyrick, a Santa Maria degli Angeli. Tutto è iniziato questa estate, con una serie di controlli scattati anche a seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini che hanno allertato la Polizia locale per la presenza di persone senza fissa dimora nell’area dei cosiddetti “Portali”. Immediato l’intervento di pattuglie della Municipale e della Polizia di Stato, che hanno denunciato tre persone per invasione di edifici pubblici. Gli stessi, italiani e stranieri, dormivano infatti abusivamente in un locale non utilizzato adiacente al Lyrick. A settembre, c’è stato un nuovo intervento della Polizia locale che ha raccolto le generalità di cinque persone di diverse nazionalità, sorprese a bivaccare sempre nella stessa zona. Per una di queste, in evidente stato di ubriachezza, è scattata una sanzione amministrativa e l’ordine di allontanamento dal luogo. Nei giorni scorsi, agenti della Polizia locale e Polizia di Stato hanno invece individuato quattro uomini senza fissa dimora, italiani e stranieri, all’interno di un casolare abbandonato sempre in prossimità del Teatro Lyrick. Uno di questi, irregolare, è stato denunciato e allontanato dal territorio nazionale. Anche a fronte di tale intervento, la Polizia locale di Assisi ricorda che la collaborazione dei cittadini è fondamentale non solo nel segnalare eventuali criticità, ma anche nel rispetto di norme e regolamenti vigenti, come ad esempio quello di “Polizia urbana” che obbliga i proprietari di casolari non utilizzati ad attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni o danneggiamenti, chiudendo tutte le vie di accesso agli stessi.

