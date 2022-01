Controlli del territorio, due arresti tra Assisi e Bastia Umbra. Nei giorni scorsi i militari della Compagnia Carabinieri di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino hanno assicurato alla giustizia due uomini, uno di Assisi e l’altro di Bastia Umbra, entrambi autori di gravi reati nel territorio assisano. A darne notizia il procuratore della Procura della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone.

Il primo, arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, deve scontare una pena di sei anni di reclusione per aver commesso i reati di rapina in concorso e detenzione abusiva di armi da fuoco.Per tali fatti, commessi nel 2018 tra le province di Siena e Perugia, l’uomo era stato già arrestato dai militari, ma era stato rimesso in libertà in attesa della definizione dei vari gradi di giudizio. Divenuta definitiva la condanna ed emesso l’ordine di carcerazione, i militari lo hanno quindi arrestato ed associato alla Casa Circondariale “Capanne” di Perugia.

Il secondo invece è stato rintracciato e arrestato durante i controlli del territorio nella mattinata di mercoledì 19 gennaio dai Carabinieri della stazione di Bastia Umbra. Il soggetto aveva ottenuto un decreto di sospensione, che però l’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Perugia aveva revocato, confermando il precedente ordine di carcerazione che prevede che debba scontare in carcere la pena residua di due anni e otto mesi per i reati di furto aggravato e ricettazione commessi a Bastia nel 2013. Allora furono i Carabinieri a denunciarlo, al termine delle indagini volte ad accertarne le condotte criminose. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto al carcere di Capanne.

Inoltre i carabinieri, dopo la nota simile relativa a Bettona di stamattina, fanno sapere di aver denunciato nei giorni scorsi una donna per indebita percezione del reddito di cittadinanza e un uomo per ricettazione. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, che il mese scorso avevano denunciato la donna per l’ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno avviato una serie di controlli, all’esito dei quali hanno scoperto che la stessa percepiva, senza averne titolo, il reddito di cittadinanza. È stato quindi interessato il Nucleo Ispettorato di Lavoro di Perugia, che ha provveduto a denunciarla all’Autorità Giudiziaria e a far revocare il contributo con effetto immediato.

Sempre i militari del Nucleo Operativo hanno poi denunciato in stato di libertà un uomo di Assisi per l’ipotesi di reato di ricettazione: lo stesso è stato trovato in possesso di un container di considerevole valore economico, che utilizzava per la raccolta dei rifiuti. I militari però si sono accorti che il container era lo stesso trafugato alcuni mesi fa a Santa Maria degli Angeli, e hanno quindi denunciato l’uomo alla Autorità Giudiziaria di Perugia.

