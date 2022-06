Controlli stradali, 3 sanzioni dei carabinieri per irregolarità

Assicurazione assente, patente non valida e parcheggio su in posto riservato: i dettagli

I Carabinieri della Compagnia di Assisi continuano a svolgere incessantemente un attento controllo alla circolazione stradale nel comprensorio, allo scopo di garantire la sicurezza stradale degli utenti. Sono così state elevate contravvenzioni per violazioni al Codice della strada, controllate 417 persone e 301 veicoli.

I militari del Nucleo Radiomobile hanno fermato una donna di origini campane, stabilmente residente ad Assisi, cui è stata sequestrata l’auto perché circolava senza la copertura assicurativa obbligatoria. La stessa dovrà anche pagare una sanzione di 900 euro.

Un giovane di origine extracomunitaria ma residente in Italia da più di un anno continuava a circolare con la patente conseguita nel suo paese di origine e per questo è stato multato dai Carabinieri, che gli hanno anche ritirato la patente, trasmessa poi in Prefettura per i successivi adempimenti.

Anche a Torgiano i militari hanno svolto controlli alla circolazione stradale, elevando verbali per guida senza cintura di sicurezza, sanzionando un uomo che circolava ad alta velocità nel centro abitato ed il proprietario di un veicolo parcheggiato sullo stallo riservato ai portatori di handicap, senza la prevista autorizzazione.

