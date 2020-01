Controlli tra Cannara e Santa Maria degli Angeli, un arresto e sanzioni

Quella appena passata è stata una nottata alquanto movimentata nel piccolo paese di Cannara. La pattuglia della locale Stazione CC ha dapprima rintracciato una giovane 22enne cannarese colpita da un provvedimento di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina commessi nel 2016/17, emesso dal Tribunale di Spoleto. Poco dopo si è imbattuta in un automobilista, un 22enne del posto, che contro ogni logica e rispetto

della vigenti normative, tranquillamente circolava a bordo della propria autovettura Audi A1 per una delle vie principali, contromano creando notevole pericolo per la circolazione stradale ed eventuali pedoni. Visto lo strano atteggiamento tenuto e il palese stato confusionale il giovane, con l’ausilio della locale Aliquota Radiomobile, è stato sottoposto al test dell’etilometro, risultando positivo, pertanto è stato sanzionato amministrativamente.

A Santa Maria degli Angeli un uomo che deve espiare 5 anni di carcere è stato invece arrestato. L’uomo era già sottoposto al regime di detenzione domiciliare, ma il nuovo anno non è iniziato bene per un giovane 35enne già noto alle forze dell’ordine. L’ufficio di sorveglianza di Perugia ha emesso nei confronti dell’uomo un ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere in quanto, non ricorrendo più le condizioni della detenzione domiciliare, dovrà scontare una pena ulteriore di anni 5, mesi 6 a seguito di cumulo di pene in ordine a vari reati contro il patrimonio, commessi nella provincia di Perugia. I Carabinieri della Stazione di Santa Maria degli Angeli immediatamente lo hanno rintracciato e dopo le formalità di rito lo hanno associato presso il carcere di Capanne ove passerà un lungo periodo.