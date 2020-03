Coronavirus ad Assisi, i casi salgono a 14. Il sindaco: “Siamo tutti in prima linea”

Sono saliti a 14 i casi positivi al coronavirus ad Assisi. Lo comunica il sindaco Stefania Proietti dopo aver ricevuto le comunicazioni ufficiali da parte dell’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1. “Purtroppo, in linea con la tendenza regionale, anche ad Assisi sta aumentando il numero delle persone risultate positive al tampone del Covid-19”, dice la prima cittadina.

“A tutti coloro che si trovano in isolamento e ai loro familiari vanno il pensiero e la vicinanza dell’amministrazione comunale. Il sindaco, in qualità di responsabile del COC (Centro operativo comunale) aperto presso gli uffici di Santa Maria degli Angeli, continua a seguire e monitorare la situazione, anche nell’assistenza alle famiglie colpite e alla popolazione”, continua la nota del Comune.

E anche nel comunicare i positivi al coronavirus ad Assisi (che secondo il bollettino diffuso dalla Regione stamattina sarebbero in realtà 15, ndr) Proietti ribadisce l’invito a tutti i cittadini a rimanere a casa in osservanza delle misure restrittive disposte a livello governativo: “È comprensibile un sentimento di disorientamento e sfiducia ma non dobbiamo cedere, anzi dobbiamo tutti rispondere con responsabilità e coraggio rimanendo a casa perché soltanto così possiamo bloccare il contagio del virus. In questo momento siamo tutti in prima linea perché dipende da noi la diffusione del Covid-19, dipende da ognuno di noi se l’infezione si propaga e propaga noi stessi e i nostri cari. Voglio ringraziare chi ha maturato la consapevolezza dell’emergenza e osserva con rigore quanto prescritto, voglio sollecitare chi non ha ancora acquisito tale consapevolezza a farlo in fretta perché solo affrontando insieme questo momento possiamo farcela a lasciarcelo alle spalle e pensare al futuro”.

Intanto a livello nazionale i dati sulla diffusione del Coronavirus di martedì 24 marzo diffusi dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli registrano per il terzo giorno consecutivo un rallentamento della crescita nel numero di contagi, mentre il numero di vittime cresce leggermente rispetto a lunedì. Le persone attualmente positive da Coronavirus in Italia sono 54.030, ovvero 3.612 persone in più rispetto a lunedì, quando si era registrato un incremento di 3.780 positivi.

La crescita dei contagi da un giorno all’altro è dunque del 7,2%, più bassa della crescita registrata tra domenica e lunedì (+8,1%). Oggi è l’aumento minore degli ultimi cinque giorni. Le vittime registrate nel bollettino sono invece 743, che portano il totale dei morti in Italia a 6.820. Nella giornata di lunedì i morti erano invece stati 601. I pazienti guariti sono 8.326 (894 in più rispetto a ieri) che portano il totale a 8.326. Sono 3.396 i malati ricoverati in terapia intensiva, 192 in più rispetto a ieri.