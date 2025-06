Crolla un albero, divelto un palo dell’energia elettrica

Un albero è caduto sulla strada a Tordibetto di Assisi e ha divelto un palo della fornitura di energia elettrica. È accaduto oggi pomeriggio, nel primo tratto di via Bastia, fortunatamente senza causare danni a persone o cose. Sul posto immediato l’intervento di Vigili del Fuoco, Polizia locale, personale dei servizi operativi del Comune di Assisi e tecnici di Enel. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino, per alcune ore l’energia elettrica sarà interrotta a Tordibetto, Beviglie e zone limitrofe. Tecnici di Enel e Comune sono a lavoro per risolvere il problema quanto prima possibile.

