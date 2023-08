Da Assisi al tetto del mondo: il pastore svizzero Iron è campione del mondo (foto)

(Flavia Pagliochini) Un campione assisano sul tetto del mondo. Lui è un bellissimo pastore svizzero bianco, si chiama Crimson King in onore del nonno Crimson Star ma per tutti è “Iron”, è di proprietà della signora Sabrina Ciani, ‘guidato’ dall’handler Alessio Mocchi (nella foto in basso, il pezzo continua dopo l’immagine) e ha vinto il titolo di campione del mondo al World Dog Show di Ginevra, la più importante competizione canina mondiale; un titolo che arriva dopo diversi riconoscimenti raccolti in Italia. A Ginevra sono arrivati migliaia di partecipanti da oltre 80 Paesi, con oltre 21.500 cani di 350 razze diverse, presentati a un panel di 160 giudici.

Iron è nato il 19 dicembre del 2020 a San Giustino (Pg) presso l’allevamento amatoriale, riconosciuto ENCI FCI, Umbrian Roses della dottoressa Glenda Alberti: la mamma si chiama Amazzonia Fire Flower, conosciuta come Freya, e il papà è J Royal Zuni Special Boy conosciuto come Royal, entrambi cani nati e cresciuti in Italia. Poco meno di tre anni dopo, da Assisi, dove vive con la proprietaria Sabrina Ciani, “Iron ” è diventato campione del mondo ad un evento che richiama iscritti da ogni nazione del mondo, il world dog show. “Fin da piccolo – spiega Sabrina Ciani – Iron si è distinto per la sua bellezza e bravura e già all’età di diciotto mesi è diventato Giovane Campione Italiano, da quel momento la sua carriera è stata ricca di successi: con una vittoria dopo l’altra ha conquistato il titolo di Winner Roma, Campione Sloveno, Campione Italiano e Riproduttore Selezionato avendo superato brillantemente anche il test caratteriale richiesto per la razza oltre che avendo perfetti esami di salute”.

Ma ovviamente il riconoscimento più importante è quello di campione del mondo quale migliore della sua razza, ottenuto in Svizzera che è ovviamente la terra di nascita del pastore Svizzero. “Un premio unico e speciale – dice infatti la signora Ciani – è stata la conquista del titolo di campione del mondo. Si tratta infatti del primo pastore svizzero bianco italiano ad ottenere questo orgogliosissimo riconoscimento e ad ottenere inoltre il titolo di miglior soggetto di razza in una manifestazione che si è svolta in Svizzera, madre patria della razza. Un ringraziamento particolare – conclude la signora Ciani – va all’Handler Alessio Mocchi, che ha fin da subito creduto nelle potenzialità di Iron e che con professionalità, passione e dedizione è riuscito in soli due anni a condurre Iron alla conquista di un titolo così prestigioso, quello di campione del mondo”.

