DigiPASS Assisi, tanti appuntamenti online a novembre

Il DigiPASS Assisi supporta e promuove The Economy of Francesco, l’incontro voluto da Papa Francesco I con i giovani economisti in programma online dal 19 al 21 novembre 2020. L’evento, pensato inizialmente in presenza per marzo 2020, è stato rimodulato dal comitato organizzatore per avvenire interamente in modalità on line, con dirette e collegamenti streaming. La versione digitale consentirà a tutti di partecipare all’incontro nelle medesime condizioni, condividere l’esperienza vissuta, il lavoro, le proposte e le riflessioni maturate in questi mesi. Il DigiPASS Assisi, oltre a partecipare tecnicamente alla regia dell’evento, contribuirà alla diffusione dello stesso tramite i suoi canali social.

Diversi generi, ma stesse modalità streaming per altri eventi in programma. “Spid e identità digitale” è l’argomento oggetto dell’incontro organizzato da Gemma Progetto in collaborazione con DigiPASS Assisi per mercoledì 18 novembre dalle ore 17.00, la cui partecipazione è gratuita. Nell’arco della stessa giornata, a partire dalle ore 20.30, inizia il corso online a cura della professionista Corinna Lo Castro “La comunicazione efficace: il corpo e la voce, comunicazione verbale e non verbale”; in questo caso, per ricevere maggiori informazioni o iscriversi al corso è necessario contattare il recapito telefonico indicato dal Comune di Assisi, 3296343218.

Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il DigiPASS Assisi ha il piacere di ospitare la presentazione on line del libro “America Latina – Donna forte e insorgente” di Diego Battistessa. L’iniziativa, voluta e promossa dall’associazione Ritmi assieme al circolo culturale Primo Maggio, al gruppo LeiOut, alla casa editrice AutAutEdizioni e con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Assisi, propone una visione particolare dell’America Latina e racconta la voce delle donne latinoamericane.

Parallelamente, sia a distanza che in presenza (previa richiesta di appuntamento), il DigiPASS Assisi continua a fornire consulenza e supporto gratuitamente circa Spid, PagoPA, Cup on line e altri servizi digitali proposti dalla Pubblica Amministrazione; ultimo focus su Arpal Umbria. Per ricevere maggiori informazioni sul DigiPASS Assisi è possibile contattare il numero telefonico 075 8138448, scrivere a [email protected]