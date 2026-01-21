Dissequestrata parte della bocciofila di Santa Maria: rimane chiusa solo la sala da gioco

Dissequestrata [in gran parte] la bocciofila di Santa Maria degli Angeli, chiusa una settimana fa per poker texano praticato illegalmente. Resta sequestrato lo spazio trasformato in sala da gioco illegale, ma anche vista l’importanza degli spazi nella società cittadina, è stato dato il via libera allo sblocco di una porzione dei locali in capo alla Bocciofila Life (tra cui anche il bar) al quale la scorsa settimana il giudice aveva dato invece il via libera per il sequestro. gip – il periculum in quanto è evidente, per la stabilità dell’organizzazione, che i locali, laddove lasciati nella libera disponibilità degli aventi diritto, possano essere utilizzati per proseguire nell’attività illecita”. “Ringraziamo – hanno voluto far sapere dal circolo bocciofila Life e in particolare il presidente Mauro Fabbri a nome personale e dei soci – l’amministrazione comunale e in particolare il sindaco Valter Stoppini che si sono adoperati per velocizzare la parziale riapertura”.“La ripresa delle attività sociali e ricreative del circolo Bocciofila Life è una bellissima notizia e una grande soddisfazione. È una realtà che rappresenta, per tutto il nostro territorio, un punto di riferimento molto importante”, dichiara il sindaco di Assisi Valter Stoppini.

All’interno del circolo, al momento dell’intervento, si trovavano una quarantina di giocatori denunciati insieme il titolare del circolo e ad altre 10 persone appartenenti alla società sportiva ritenuta responsabile dell’organizzazione dell’attività illegale all’interno del circolo. Come si legge ora nel provvedimento di ‘sblocco’, richiesta anche dal pm d’intesa con gli organi inquirenti. Intanto però sono anche state notificate sanzioni amministrative per 10.000 euro (per abuso nell’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, venduti anche a non soci, e per pubblicità del gioco d’azzardo) e il questore di Perugia ha anche emesso due misure di prevenzione dell’avviso orale.

“Molti dei soggetti trovati a giocare sono ragazzi fra i 18 e i 25 anni attratti, hanno riferito, dalla pubblicità sui social in ordine alla gratuità del gioco e nella convinzione che lo stesso era legale. Si ritiene sussista altresì il periculum – dice però l’ordinanza notificata tra l’altro all’avvocato Delfo Berretti, legale che rappresenta la bocciofila scritta dalla giudice per le indagini preliminari Natalia Giubilei in quanto è evidente, per la stabilità dell’organizzazione, che i locali, laddove lasciati nella libera disponibilità degli aventi diritto, possano essere utilizzati per proseguire nell’attività illecita”. E quindi il sequestro è ora limitato alla porzione adibita a sala da gioco, potendosi liberare il resto, per lo svolgimento della normale attività del Circolo Life, tenuto conto della funzione sociale e del punto di riferimento che costituisce per il territorio”. Per la gioia dei frequentatori angelani, nei giorni scorsi rattristanti dalla chiusura dei locali. Intanto continuano gli accertamenti per verificare la regolarità di alcuni lavori all’interno della bocciofila le cui finalità sono state cambiate in corso d’opera e quali siano i rapporti tra le due realtà: il circolo Life e la società che organizzava i tornei di carte, presentandosi però come un soggetto che voleva tra l’altro formare i ragazzi attraverso lo sport, citando tra l’altro le bocce e diversi giochi da tavolo, anche di carte, ma non il poker.

