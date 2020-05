Estra ed EstraPrometeo, riaperti in Umbria gli sportelli di Assisi e Magione

Proseguono le aperture degli store e degli sportelli di Estra ed EstraPrometeo, che saranno scaglionate. Non è stato infatti possibile procedere contemporaneamente a tutte quante le riaperture proprio perché subordinate alla creazione di adeguate condizioni di sicurezza per dipendenti, i partner e per i clienti stessi in base a quanto stabilito dalle linee guida nazionali. Già aperti in Umbria gli uffici Estra ed EstraPrometeo di Assisi e Magione. Per gli orari e i giorni è possibile consultare il seguente link.

Restano a disposizione canali alternativi di comunicazione e servizio che permettono di svolgere le pratiche relative ad allacciamenti, attivazioni, subentri, volture, inoltrare segnalazioni, richieste di informazioni, reclami, senza nessuna differenza rispetto al recarsi fisicamente presso gli uffici al pubblico e in piena sicurezza, rimanendo a casa.

Per i clienti EstraPrometeo:

– Email: clienti@estraprometeo.it

– Call center 800 019 019, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (da telefono fisso)

– Call center 02 827070 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (da cellulare)

– Servizio letture contatore gas e luce: 800 057 057 (da telefono fisso), 02 8270 (da cellulare)

Per i clienti Estra:

– Email: clienti@estraspa.it

– Comunicazione tramite sito: https://www.estra.it/richiesta-contatto

– Chat: https://www.estra.it/info-e-contatti

– Call center 800 128 128, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (da telefono fisso)

– Call center 02 8270 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (da cellulare)

– Call center 800 104 104 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (per le imprese)

– Servizio letture contatore gas e luce: 800 057 057 (da telefono fisso), 02 8270 (da cellulare)

A Bastia Umbra riaprirà invece martedì 19 maggio lo sportello URP GEST-GESENU (per richieste inerenti mastelli, buste plastica, etc). L’ufficio, sito presso la sede Comunale di Piazza Matteotti, 2, sarà aperto nei consueti orari: mrtedì 15 – 18 Venerdì 10 – 13. In questo momento di emergenza sanitaria per il coronavirus, al fine di evitare affollamenti e stazionamenti presso gli sportelli aperti al pubblico e come misura precauzionale a tutela della cittadinanza, si invitano gli utenti ad attendere il proprio turno al di fuori degli uffici ed utilizzare obbligatoriamente una

mascherina.

Per eventuali richieste e chiarimenti: Ufficio clienti 800 66 70 36 (verde solo da rete fissa); 075 59 17 125 (cellulari); 333.9553215 (Whatsapp); mail ufficioclienti@gestumbria.it e ufficioclienti@gesenu.it