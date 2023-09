Evasione dai domiciliari, ‘salta’ il controllo a casa: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Assisi, nell’ambito dei servizi di verifica delle persone sottoposte alla misura alternativa della detenzione domiciliare, hanno denunciato per il reato di evasione un cittadino italiano di 35 anni.

Secondo la nota inviata dalla Questura di Perugia l’uomo, all’atto del controllo, non è infatti risultato presente presso la propria residenza. Qualche giorno fa, quando gli operatori sono arrivati a Santa Maria degli Angeli e nello specifico nell’abitazione dell’uomo – sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di allontanarsi senza una preventiva autorizzazione, misura disposta con provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia – hanno riscontrato che il 35enne, nonostante i ripetuti tentativi, non rispondeva al citofono, risultando irreperibile.

Gli agenti guidati dal vicequestore Francesca Di Luca hanno poi preso contatti con la madre dell’uomo. E la signora ha confermato l’assenza del figlio dall’abitazione. Dopo qualche ora, a seguito di un nuovo controllo sempre della polizia, l’uomo è stato trovato all’interno della sua abitazione. Ma, sentito dai poliziotti assisani sulla sua assenza di poche ore prima, ha fornito delle motivazioni poco plausibili. E per questo gli agenti lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria: l’accusa è di reato di evasione.

© Riproduzione riservata