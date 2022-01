Fiori a coprire il secchio dei rifiuti a San Francesco: il bello unisce il bello (foto)

La bella composizione floreale apparsa nella notte in fondo a Via Merry del Val

(Stefano Berti & Flavia Pagliochini) Un modo esclusivo e sicuramente unico per coprire il bidone della spazzatura di fronte alla Basilica di San Francesco. La bella decorazione floreale è apparsa nella notte fra domenica 30 gennaio e lunedì 31 gennaio proprio davanti alla basilica papale, in fondo a Via cardinale Merry del Val. In diversi l’hanno vista e segnalata perché la decorazione non è passata inosservata. “Da chi è stata fatta? E perché è stata fatta?” – si sono chiesti diversi passanti, tra residenti e i (pochi) turisti presenti in questo periodo in città. A segnalare l’esplosione di fiori alla redazione di AssisiNews è stata una lettrice.

A ispirare l’anonimo artista (o l’anonima artista) potrebbe essere stato Lewis Miller, floral designer che dal 2016 ha praticamente conquistato New York e i newyorkesi con i suoi flower flashes. Di giorno – si legge su ElleDecor.com – il floral designer crea composizioni originali per eventi al Maidstone Club, lo Stone Barns Center o la New York Public Library, ma di notte, insieme al suo team del Lewis Miller Design, realizza opere d’arte con i fiori davvero spettacolari, che pubblica anche dal suo account Instagram.

“Il bello che si unisce al bello” – hanno dichiarato i primi ad averla vista. E sicuramente sarà così, perché dubitiamo possa essere una forma di protesta per il secchio della spazzatura posto in quella zona. Anzi, magari chi ha pensato alla decorazione floreale l’ha pensata proprio per coprire il secchione, unendo la bellezza dei fiori, fra cui diverse rose di vari colori, alla bellezza della facciata della basilica di San Francesco. Un modo singolare ed unico, proprio “sulla via” che conduce al sagrato, che unisce il bello a qualcosa di straordinario.

Un’idea innovativa e non certamente economica (per chi l’ha ideata e realizzata, ndr), forse un segno di devozione verso il santo di Assisi, o semplicemente un modo per abbellire un luogo straordinario e una città, già di suo da sola per la sua bellezza, unica al mondo.

Foto diurne nella gallery A.C.

© Riproduzione riservata