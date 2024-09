Fontana dei Tre Leoni, il restauro grazie all’Art Bonus e a mecenati privati

Grazie all’Art Bonus e ad alcuni mecenati privati, finalmente dopo anni di segnalazioni sullo scarso stato di pulizia e non solo (e dopo un primo intervento nel 2022), la Fontana dei Tre Leoni in piazza del Comune sarà riqualificata.

La conferma da un pannello che, dalla mattinata di sabato 28 settembre, fa mostra di sé sulla recinzione intorno alla fontana. Maggiori dettagli si trovano sul sito dell’Art Bonus, secondo cui i fondi saranno utilizzati per ripulitura; rimozione del vecchio strato impermeabilizzante in resina all’interno della vasca, nonché di tutte le stuccature non idonee dal punto di vista estetico e conservativo; consolidamento del materiale lapideo; integrazione delle parti mancanti; stuccature e microstuccature per l’integrazione delle lacune e delle giunzioni tra i frammenti; rispristino impermeabilizzazione della vasca; e protezione finale della superficie con resine idonee.

La Fontana dei Tre Leoni domina il lato orientale della piazza del Comune, nel cuore del centro storico di Assisi. La vasca inferiore è divisa in nove lati ed è ornata da tre leoni allusivi ai tre rioni risultati dalla divisione della città in terzieri al tempo del governatore Giovanni Andrea Cruciani nel 1542. Un balaustro centrale sorregge una seconda vasca circolare, che porta a sua volta un balaustro con una pigna. Di una fontana superiore del Comune si ha notizia l’anno 1303. Nel 1467 la fontana fu ricostruita da Polimante di maestro Gentile, con tavole di pietra e colonnini e con gli stemmi di Paolo II Barbo e del Tesoriere pontificio. La fontana odierna fu ricostruita nel 1772 dallo scalpellino di Assisi Giuseppe Martinucci su disegno dell’architetto Valeri.

© Riproduzione riservata