Otto novizi positivi al Covid-19: in isolamento in una struttura adiacente al Sacro Convento

Frati novizi positivi ad Assisi. Otto frati francescani sono risultati positivi al Covid ad Assisi. Si tratta in particolare di sei novizi francesi arrivati in Umbria una settimana fa e di due italiani. “Sono in città da cinque giorni e non hanno avuto contatti né con la comunità francescana né con i pellegrini”, la precisazione di Padre Enzo Fortunato. I novizi Sono stati posti in Isolamento obbligatorio all’interno di una struttura adiacente al convento in piazza Inferiore di San Francesco. In isolamento ci sono una ventina di persone.

“La comunità del sacro convento di Assisi in merito ai casi di positività al covid 19 riscontrato a 8 frati presenti nella struttura del noviziato adiacente alla Basilica di San Francesco procede nel suo cammino ordinario di accoglienza dei pellegrini e dei turisti. I giovani sono in isolamento e sono state applicate e prese tutte le procedure sanitarie del caso. I giovani novizi risultati positivi provenienti da diverse parti del mondo sono entrati a far parte del noviziato solo 5 giorni fa e non hanno avuto contatti con la comunità e i pellegrini. Le attività e la vita comunitaria continuerà con normalità in osservanza dei dispositivi previsti dalla legge e dal ministero della salute”. Lo ha reso noto il direttore della sala stampa del sacro convento di Assisi, padre Enzo Fortunato.

Secondo quanto ha appreso La Nazione sembra che i novizi – tra i venti e trent’anni – siano arrivati accompagnati dai genitori al loro ingresso in convento. Due tra loro, una volta rientrati in Francia, hanno accusato dei malori e sono stati sottoposti al tampone e risultati positivi al virus. Di li l’allarme sanitario all’Italia. I tamponi sono stati eseguiti nelle ultime ore. La situazione è attentamente monitorata dai frati, dalla Regione e dalla prefettura di Perugia.