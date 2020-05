Frecce Tricolori in Umbria, le foto e i video del passaggio ad Assisi e dintorni

Continua il tour delle Frecce Tricolori, che passa anche per l’Umbria. L’iniziativa dell’Aeronautica Militare è nell’ambito della Festa della Repubblica del 2 Giugno. Le restrizioni di quest’anno causa coronavirus non consentono la tradizionale parata militare a Roma, che culminava proprio con il passaggio delle Frecce Tricolori. E allora è la pattuglia acrobatica a far visita alle città italiane, per più giorni. Oggi Frecce Tricolori in Umbria, tra Perugia e Valnerina.

Lunedì è toccato al nord Italia con Torino, oggi al centro. Dopo il passaggio in mattinata a Firenze, Frecce Tricolori in Umbria nel pomeriggio, con una ‘sfumata’ su Corso Vannucci, a Perugia. Passaggio anche al lago Trasimeno, Bastia Umbra, Assisi, Spello, da Foligno e parte della Valnerina, per poi deviare in direzione di L’Aquila. Come da indiscrezioni, i piloti degli aerei della Pattuglia acrobatica hanno sorvolato anche l’Assisano, con tanto di scia sopra San Francesco, e la piana Folignate per un omaggio diretto alle città di Assisi e Foligno seppure senza lasciare la scia del Tricolore. (Continua dopo il video)

La Pattuglia acrobatica nazionale effettuerà una serie di sorvoli, toccando tutte le regioni italiane e abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa. Le Frecce Tricolori, il 2 giugno, porteranno il tricolore sui cieli della Capitale effettuando alcuni passaggi sulla città durante la cerimonia di deposizione di una corona di alloro presso l’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica. (Continua dopo il video)

Questo il programma di dettaglio:

GIORNO 25 MAGGIO

TRENTO – CODOGNO – MILANO – TORINO – AOSTA

GIORNO 26 MAGGIO

GENOVA – FIRENZE – PERUGIA – L’AQUILA

GIORNO 27 MAGGIO

CAGLIARI – PALERMO

GIORNO 28 MAGGIO

CATANZARO – BARI – POTENZA – NAPOLI – CAMPOBASSO

GIORNO 29 MAGGIO

LORETO – ANCONA – BOLOGNA – VENEZIA – TRIESTE

