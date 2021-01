Fuga di gas a Paradiso di Assisi, vigili del fuoco e tecnici sul posto (foto)

La squadra dei vigili del fuoco di Assisi sta operando per una fuga di gas in località frazione Paradiso di Assisi, frazione di montagna a una decina di km dal centro storico, nel pieno del parco del Monte Subasio. Succede nei primi giorni dell’anno 2021.

Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia, nel pomeriggio del 7 gennaio 2021, alcuni massi che si sono staccati da un costone, cadendo hanno colpito danneggiando un serbatoio di GPL (gas di petrolio liquefatti) interrato. Vista la presenza di alcune unità abitative, che sarebbero soprattutto seconde case, sul posto stanno intervenendo anche i tecnici del Comune, per valutare la situazione della costa dove si è verificato il distacco.

Sul posto, oltre ai caschi rossi del distaccamento di Assisi che hanno dato la notizia, c’è anche il sindaco, Stefania Proietti, con il vicesindaco Valter Stoppini e appunto i tecnici del Comune. In particolare, si sta valutando se chiudere la strada che porta alla frazione a causa del pericolo di caduta massi. Per quanto riguarda invece le case interessate dalla fuga di gas, si tratta come detto di alcune seconde case: non ci sono persone da evacuare e la situazione sarebbe sotto controllo.

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)