Fungo da record a Porziano di Assisi: Emanuele Calisti trova un lycoperdon maximum da 7.3 kg (foto)

Maxi ritrovamento di un fungo da record nelle campagne di Assisi. A segnalarlo alla redazione di Assisi News è stato Emanuele Calisti, fortunato fungaiolo che ha scelto di condividere, giustamente orgoglioso, la sua scoperta. “L’ho trovato questa mattina alle 11.30 a Porziano, il fungo si chiama lycoperdon maximum detto comunemente bessa reale”. Come da foto, il fungo pesa 7 kg e 350 grammi, “e credo – dice Calisti – che sia un peso da record”.

Una volta trovato, il fungo da record ha avuto vita breve. Il tempo di un paio di scatti “in memoria” e da girare agli amici “e poi l’ho dato a dei miei amici che lo cucineranno. Io infatti – conclude scherzando – non sono il massimo come cuoco, ma mi difendo a mangiare”. Il ritrovamento del fungaiolo assisano batte quello avvenuto qualche settimana fa nei boschi dell’Altotevere umbro-toscano a opera di un 25enne di Città di Castello che si era imbattuto in uno splendido esemplare di ‘Grifola frondosa’ (ovvero Grifos Frondosus), un fungo non molto diffuso che cresce sotto gli alberi di castagno ed appartiene alla famiglia delle Meripilaceae. Ancora prima invece un bimbo di 10 anni tifernate aveva trovato, fra i boschi dell’Appennino Umbro-Marchigiano, un porcino del peso di 1 chilo e 125 grammi. Più di recente infine due bimbi di Gubbio di 12 e 7 anni avevano trovato e raccolto rispettivamente un porcino da record, dal peso di 1,379 kg e un altro fungo porcino da record da mezzo chilo.

© Riproduzione riservata