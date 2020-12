Furbetto dei rifiuti e anche evasore: cittadino sanzionato dalla polizia municipale. Succede in via Cecci a Santa Maria degli Angeli, come svela un post sull’account Facebook della Città di Assisi.

“Continua l’azione di controllo sui casi di persone che abbandonano rifiuti lungo le strade. Da qualche tempo, di solito di mattina presto, nella zona di via Cristoforo Cecci a Santa Maria degli Angeli, venivano lasciati sacchi di rifiuti non differenziati in prossimità dell’intersezione stradale”, si legge su Facebook. “Su disposizione del comandante Antonio Gentili, la polizia locale ha intensificato i controlli e mediante le immagini registrate da una foto-trappola è stato possibile risalire all’autore che è stato sanzionato con 250 euro.

“Ad Assisi il servizio di raccolta porta a porta è esteso a tutta la cittadinanza. C’è purtroppo chi evade il pagamento della Tari (la tassa sui rifiuti) e la persona in questione risulta evasore totale in quanto non ha mai fatto iscrizione all’ufficio tributi e si permette di abbandonare i rifiuti per strada non pagando il servizio”, la dura nota del comune di Assisi a proposito del furbetto dei rifiuti. “Con queste azioni di controllo ambientale da parte della polizia locale si sta effettuando anche un’intensificazione della lotta all’evasione fiscale”, anticipa il sindaco Stefania Proietti.

Nei primi mesi del 2020 – aveva rivelato l’amministrazione a luglio – sono stati redatti ben 100 verbali con relative sanzioni e tutte per abbandono o errato conferimento dei rifiuti. Grazie alle segnalazioni dei cittadini e al sistema di videosorveglianza i vigili urbani, diretti dal comandante Antonio Gentili, hanno anche individuato i responsabili degli abbandoni di immondizia. In quel periodo erano state elevate una ventina di multe nelle frazioni di Rivotorto e Castelnuovo (in parte i responsabili non sono residenti nei luoghi dove sono stati lasciati i rifiuti). Con gli incassi delle sanzioni ambientali sarà possibile implementare ulteriormente il sistema di video-sorveglianza, con nuove telecamere che serviranno a controllare gli eventuali Vandali nei parchi di Santa Maria.