Furti nell’assisano, nuovo colpo in abitazione: uno dei ladri ‘immortalato’ dalle telecamere

Furti nell’assisano, nuovo colpo in abitazione: ma uno dei ladri, quello che materialmente è entrato in casa, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza installate dalla proprietaria. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di domenica 12 novembre 2023 nella zona compresa tra Assisi e la frazione di San Vitale. Di recente la questura ha rinforzato i controlli, tra cui uno condotto proprio poco prima del weekend in cui i ladri hanno colpito. Ma, come dimostra il caso di domenica, ai ladri basta poco per intrufolarsi nelle abitazioni per colpire.

E se il bottino è tutto sommato ‘modesto’, qualche gioiello e bigiotteria, ha scritto la diretta interessata su Facebook, la sensazione di insicurezza nella propria casa sarà dura da far passare. E ad incastrare il ladro sono state le telecamere di sorveglianza della signora. Che ha poi scritto su Facebook diffondendo alcuni scatti. “Attenzione: ieri pomeriggio, alle 18,00 il signore in foto, con altri due complici, è entrato in casa mia. Se pensate di riconoscerlo segnalatelo alle forze dell’ordine. Dovrebbero avere una utilitaria di colore chiaro”, lo status corredato anche da tre foto.

Non è il primo caso di furti nell’assisano e non è la prima volta che i ladri colpiscono nella periferia di Assisi. Tra gli ultimi episodi quello della notte del 20 luglio 2023 nelle villette a schiera della zona Ivancich, fortunatamente a lieto fine. In quell’occasione i ladri, due avevano provato ad intrufolarsi nella casa passando per una finestra aperta, ma erano stati messi in fuga dal gatto che ha iniziato a miagolare forte svegliando i padroni. Probabilmente in zona avevano un complice ad attenderli in auto e sono fuggiti facendo perdere le tracce. Quando verso le due, sono arrivati i carabinieri, i proprietari non hanno potuto fare altro che denunciare la brutta avventura.

