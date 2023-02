Furto aggravato con violenza sulle cose, assolto titolare di allevamento suinicolo

Il titolare di un allevamento di suini residente a Bastia Umbra è stato assolto da un procedimento penale da cui era accusato di furto aggravato con violenza sulle cose. L’uomo era accusato di non aver pagato le bollette dell’acqua e quando l’azienda è intervenuta per sigillare i contatori, di aver manomesso i sigilli per riottenere di nuovo la fornitura idrica.

A difendere l’uomo l’avvocato Quinto De Santis. La linea difensiva è stata innanzi tutto quella che i contatori erano fuori dalla proprietà del titolare e quindi potevano essere manipolati da chiunque; inoltre, il titolare dell’allevamento ha dimostrato di usufruire di una valvola all’interno della sua proprietà, l’unica da lui usata. Sarebbe spettato a Umbra Acque dimostrare e provare quanto richiesto nelle bollette.

Il Giudice dottor Esposito ha ritenuto valide le argomentazioni della difesa ed ha assolto l’imputato da tutti reati. “Solitamente – spiega l’avvocato Quinto De Santis – l’autorità persegue chi prende la corrente o l’acqua e modifica i sigilli, quasi mai il proprietario dello stabile dove questo avviene. “L’articolo 42 del codice penale dice che ‘Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà non può essere condannato’ – spiega il legale – o, come dice il motto latino, in dubio pro reo. Non ci sono prove, solo indizi dovuti al fatto, per questo l’imputato è stato assolto dall’accusa di furto aggravato con violenza sulle cose”.

