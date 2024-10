G7 Inclusione e Disabilità, come cambiano viabilità e parcheggi domenica 13 e lunedì 14 ad Assisi e Santa Maria

Vietato nella zona di San Francesco e limitrofe anche la vendita di bevande in contenitori di alluminio e plastica, no al carico e scarico merci in centro, modifiche anche alla raccolta di rifiuti

Quasi tutto pronto in Umbria per il G7 Inclusione e Disabilità (qui il programma dell’evento principale e qui alcuni degli eventi collegati); ma ad Assisi e Santa Maria degli Angeli, come cambiano viabilità e parcheggi domenica 13 e lunedì 14? Ecco cosa dice l’ordinanza comunale.

In occasione dell’evento G7 Inclusione e Disabilità sono previsti:

DIVIETO DI SOSTA -ZONA RIMOZIONE :

per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, dalle ore 18.00 del 13/10/2024 alle ore 20.00 del giorno 14/10/2024 e comunque sino al termine della manifestazione, nelle seguenti vie , Piazze, Parcheggi:

– A) Viale Marconi – P.zza Giovanni paolo II area esterna al parcheggio, Via Frate Elia – Piazza Inferiore di San Francesco – Largo Gregorio IX – Via San Francesco – Via A. Fortini – Via Cardinale Merry del Val – Largo Lubich – Via Padre Domenico Stella – Via Giorgetti -P.zza del Comune – Piazza San Pietro e Borgo San Pietro (sino all’intersezione di Via Ancajani);

– B) Parcheggio San Giacomo eccetto utenti con disabilità muniti di apposito pass con destinazione Piazza Superiore San Francesco;

–

– C) Parcheggio area cimitero (Via Albornoz – Via Degli Episcopi) , eccetto utenti munito di apposito pass con destinazione Piazza Superiore San Francesco;

– D) Parcheggio fuori Porta San Giacomo (Via Ponte dei Galli) .

– E) Parcheggio Via Benedetto Croce (area laterale all’Istituto Properzio) eccetto i veicoli degli espositori muniti di specifico Pass.

– F) Parcheggio Via Fogazzaro – area antistante piscina comunale ed area lato NORD senza uscita.

– G) Parcheggio Stadio Comunale S.M. Angeli.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE il giorno 14 ottobre 2024

DALLE ore 05.00 alle ore 19:00 e comunque sino alla conclusione dell’evento in:

– Via Merry del Val, Via San Francesco, Via Fortini, eccetto i veicoli diretti in via San Francesco per l’allestimento degli stands (limitatamente alle operazioni di carico/scarico materiali) ed i veicoli dell’organizzazione muniti di specifica autorizzazione;

– Via Frate Elia eccetto i veicoli dell’organizzazione muniti di specifica autorizzazione; – Via Padre Domenico Stella – Via Giorgetti ;

Via Albornoz eccetto i veicoli muniti di apposito pass con destinazione: parcheggio di San Giacomo; parcheggio area cimitero; Via San Francesco per l’allestimento degli stands (limitatamente alle operazioni di carico/scarico materiali) ed i mezzi del trasporto pubblico e del trasporto dedicato all’evento;

Via degli Episcopi eccetto i veicoli muniti di apposito pass diretti in Via San Francesco per l’allestimento degli stands ed i mezzi del trasporto pubblico;

DALLE ore 07.00 alle ore 19:00 e comunque sino alla conclusione dell’evento in Viale Marconi eccetto: i residenti, i turisti diretti alle strutture recettive, gli utenti con destinazione Piazza Inferiore di San Francesco muniti di apposito pass solo per raggiungere il parcheggio Giovanni Paolo II, i mezzi del trasporto pubblico I BUS TURISTICI effettueranno solo le operazioni di carico scarico presso il parcheggio di Porta Nuova per poi effettuare la sosta al parcheggio delle Posta a S.M.A;

– DALLE 11:00 alle 20:00, in Piazza del Comune per tutti i veicoli, eccetto: mezzi di soccorso, i mezzi delle Forze dell’Ordine e del sevizio pubblico di trasporto da piazza (TAXI e N.C.C);

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA il giorno 14 ottobre 2024:

DALLE ore 10.00 alle ore 20.00 nelle aree e strade non interessate dalla regolamentazione di cui sopra e che comunque insistono all’interno della Z.T.L. eccetto: veicoli dei residenti del centro storico di Assisi titolari di autorizzazione alla circolazione e sosta all’interno della Z.T.L – i veicoli diretti alle farmacie nei giorni e negli orari di apertura – dei turisti con prenotazione alberghiera diretti ad alberghi del centro storico – dei locatari e dei proprietari di immobile ad uso abitativo e degli utenti con disponibilità di garage titolari di relativa autorizzazione alla circolazione all’interno della ZTL – del trasporto pubblico – dei portatori di handicap –– dei veicoli che trasportano pasti per comunità che insistono nel centro storico – mezzi di artigiani per interventi urgenti nel centro storico – veicoli di medici per visite domiciliari – mezzi di servizi di interesse comune (Asl – Comune – Raccolta Rifiuti- Umbria Acque – soccorso) – veicoli elettrici – dei motocicli e ciclomotori a due ruote – degli autorizzati della ZONA DI ESPANSIONE A LEVANTE e degli autorizzati RESIDENTI AREE MONTANE.

Non sono consentite operazioni di carico scarico merci.

***

VIA DELLA ROCCA, circolazione consentita ai residenti muniti di autorizzazione per l’accesso alla ZTL per la sosta in Piazzale delle Libertà Comunali.

***

Dispone, la sospensione temporanea delle occupazione di suolo pubblico finalizzate alla somministrazione dalle ore 20:00 del 13/10/2024 alle ore 20:00 del 14/10/2024, e quindi la rimozione a cura dei titolari, dei tavoli, sedie, ombrelloni e quant’altro oggetto di occupazione delle attività commerciali che insistono in Via San Francesco.

L’accesso alle aree di massima sicurezza sarà riservato esclusivamente a coloro che saranno in possesso di badge rilasciato dalla società After per conto dell’organizzazione del G7 Inclusione e Disabilità. Il badge di accesso verrà ritirato al Centro ritiro accrediti, presso il Teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli.

L’ingresso nell’area rossa piazza Inferiore e piazza Superiore avverrà sotto lo stretto controllo delle Forze di Polizia, attraverso varchi pedonali e/o veicolari, con rilevazione elettronica di badge, esposto e ben visibile, per il riconoscimento della validità del titolo.

Area di massima sicurezza (rossa) Piazza Superiore: ore 8.30;

▪ Area ad accesso controllato (gialla) Piazza Superiore: ore 11.00;

▪ Area rossa e gialla Piazza Inferiore- via Frate Elia Piazzetta Bonghi: immediatamente dopo la cerimonia dell’annullo filatelico prevista alle ore 10.30 nella Piazza Inferiore della Basilica.

L’accesso alle piazze Inferiore e Superiore dell’area rossa avverrà esclusivamente dai seguenti quattro varchi, ove verranno effettuati i controlli elettronici dei badges, mediante i sistemi elettronici presenti in loco:

1) Piazza Superiore ingresso prato (lato bosco FAI) (varco 1A);

2) varco in Piazza Superiore, posto all’altezza dell’ingresso al prato lungo via Merry del Val, lateralmente rispetto al ristorante San Francesco (varco 1C);

3) via Frate Elia (varco 1I);

4) via Padre Domenico Stella, altezza bagni pubblici (varco 1M).

Presso l’area gialla, immediatamente contigua al primo anello di sicurezza costituito dall’area rossa saranno predisposti varchi di controllo per far accedere le persone accreditate o quelle aventi titolo (residenti, titolari/dipendenti di attività commerciali, strutture ricettive, ospiti delle strutture ricettive, addetti a servizi pubblici essenziali).

I varchi dell’area ad accesso controllato sono previsti in:

1) Piazzetta Bonghi (check point 2B);

2) Zona Porta San Giacomo intersezione vicolo Santa Margherita (check point 2C);

3) via Merry del Val intersezione vicolo Santa Margherita (check point 2D);

4) via San Francesco (check point 2E);

5) via Giorgetti intersezione con via Padre Domenico Stella (check point 2F).

In occasione del vertice G7 Inclusione e Disabilità, si informa la cittadinanza che nei giorni 13 e 14 ottobre il servizio di raccolta rifiuti subirà modifiche per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

Per le utenze domestiche a Santa Maria degli Angeli (Via Patrono d’Italia e Piazza) l’esposizione dell’organico prevista per domenica sera si svolgerà regolarmente. Tuttavia, per motivi di sicurezza, è richiesto agli utenti di ritirare il mastello entro le ore 6 della mattina seguente. I mastelli non ritirati entro tale orario saranno rimossi. Chi in ha la possibilità di rispettare l’orario indicato è invitato a esporre i rifiuti al primo turno utile successivo.

Per le utenze domestiche ad Assisi (Via Marconi, Via Frate Elia, Via Merry del Val, Via San Francesco, Via Fortini) l’esposizione di carta e cartone prevista per domenica sera si svolgerà regolarmente. Anche in questo caso, è obbligatorio ritirare i mastelli entro le ore 5 della mattina successiva e vale lo stesso discorso per quanto riguarda i mastelli lasciati oltre l’orario e per chi non la possibilità di rispettare l’orario.

Per le utenze extradomestiche ad Assisi (Via San Francesco e Via Fortini) l’esposizione dei rifiuti è vietata dopo le ore 9:30 di domenica e lunedì mattina, per ragioni di sicurezza. Gli utenti sono quindi obbligati a esporre i rifiuti esclusivamente la sera precedente, dopo le ore 22.

INOLTRE SI RICORDA CHE PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ 14 OTTOBRE NON SONO CONSENTITE LE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO MERCI NEL CENTRO STORICO.

Queste infine le prescrizioni al G7 Inclusione e Disabilità per i pubblici esercizi nella zona del G7 ad Assisi, nella gallery invece i check point e le zone rosse/gialle

Foto in evidenza redazione Assisi News

© Riproduzione riservata