Giorgio Panariello e Marco Masini… una “strana coppia” a Radio Subasio Music Club!

Prima dello stop estivo Radio Subasio Music Club chiude, è il caso di dirlo, col botto! Giorgio Panariello e Marco Masini saranno la “strana coppia” protagonista della serata di lunedì 19 giugno. A partire dalle 21:00 si consumerà un incontro che sarà anche uno scontro scoppiettante, una vera sfida fra battute e canzoni, con Gianluca Giurato nel ruolo di padrone di casa ed il pubblico – in studio e in videocollegamento da casa – come interlocutore privilegiato.

Di curiosità da soddisfare ce ne saranno moltissime, vista l’avventura che Giorgio Panariello e Marco Masini si preparano ad intraprendere! Per la prima volta saranno insieme in uno spettacolo in partenza da luglio alla volta di tutta Italia, dal titolo “Panariello vs Masini”, che proporrà il loro sguardo attento sulla vita, con due modi diversi di raccontarla. Uno schema insolito ed originale, fin dalla sua genesi. “È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show – ha confessato il comico, attore, show man – e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto sì… E questo me lo ricorderò per tutta la vita”

“Ringrazio Giorgio per aver accettato l’invito nel mio spettacolo – la ‘contraria’ visione del cantautore – così mi dà modo di riposare la voce e fa due battute fra una canzone e l’altra”. E di battute già ce ne sono… e di promesse “in questo mio nuovo spettacolo – sempre Panariello -durante le canzoni di Marco, organizzerò una tombolata con ricchi premi!”. Se queste sono le premesse, chissà cosa potrà succedere a Rado Subasio Music Club! Non lo sa neppure Beppe Cuva, ideatore, autore e direttore del programma, giunto ormai al sesto anno di programmazione e con oltre 100 puntate realizzate.

L’unico modo per scoprirlo è viverlo fino alla fine, senza prendere impegni di alcun tipo! Per avere l’opportunità di aggiudicarsi un posto in prima fila, compilare il form pubblicato sul sito ufficiale entro il 13 giugno, indicando la modalità di partecipazione (in presenza o da remoto) e la domanda che si vuole porre a Giorgio Panariello e Marco Masini. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.

