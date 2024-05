Giro d’Italia 2024, il 10 maggio passaggio ad Assisi e Bastia: scuole chiuse e cambi alla viabilità

Il Giro d’Italia 2024 arriverà in Umbria per la settima e l’ottava tappa, rispettivamente il 10 maggio con la cronometro Foligno-Perugia e l’11 maggio per la tappa in partenza da Spoleto e arrivo a Prati di Tivo (Te). E anche Assisi sarà protagonista della 107esima edizione della corsa rosa, e la comunità attende con entusiasmo l’arrivo dei 176 ciclisti della carovana.

Per il passaggio del Giro d’Italia 2024, con la tappa a cronometro che percorrerà per circa 10 km le strade di Capodacqua, Rivotorto, il centro di Santa Maria degli Angeli per poi proseguire a Bastia, vista la concomitanza con la festa di Calendimaggio e la presenza di autorità di governo sul territorio, l’amministrazione comunale – concordemente ad altri Comuni e sentiti i dirigenti scolastici – ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (esclusi asili nido pubblici e privati, servizi socio educativi e università) presenti sul territorio comunale. Chiusi quindi tutti gli istituti comprensivi, le scuole annesse al Convitto Nazionale, le scuole dell’infanzia anche parificate, le scuole secondarie superiori nel territorio comunale di Assisi.

L’appuntamento è venerdì 10 maggio prossimo e le zone interessate dal percorso del Giro sono Santa Maria degli Angeli, Rivotorto e Capodacqua. Poiché i ciclisti percorreranno l’itinerario uno alla volta, dalle 8 alle 18 sarà sospesa la circolazione lungo le strade interessate nel comune di Assisi, come riportato nelle immagini allegate:

CAPODACQUA: via del Paduletto; RIVOTORTO: via dei Tre Compagni e via Ottone IV, via Frate Egidio e via Santa Maria Maddalena;

SANTA MARIA DEGLI ANGELI: via D’Annunzio, piazza Dante Alighieri (stazione ferroviaria), via Carducci, viale Patrono d’Italia (da via Maratona a Via Protomartiri Francescani), via della Repubblica, via Becchetti, via Los Angeles (da via Becchetti al confine con Bastia Umbra).

Saranno a disposizione viabilità alternative che consentiranno di raggiungere le varie zone del comune, ma ci potrà essere inevitabilmente qualche disagio alla circolazione. L’amministrazione comunale informa che si potranno chiamare i numeri della Polizia Locale 075/8138630 oppure 075/812820 (tutti i giorni dalle 8 alle 20) per richieste di informazioni su orari, divieti di circolazione, viabilità alternative o chiarimenti in merito alla giornata del 10 maggio.

La Città di Assisi accoglie l’arrivo del Giro d’Italia 2024 che porterà Assisi all’attenzione di centinaia di migliaia di spettatori internazionali, saluta gli sportivi e gli organizzatori della rinomata competizione che da oltre un secolo attira grandi e piccini, appassionati delle due ruote, ringrazia sin da ora le forze di polizia e dell’ordine nonché i volontari che aiuteranno a svolgere l’evento in sicurezza cercando di ridurre i disagi al minimo per i cittadini e i numerosi visitatori e turisti presenti in città.

Queste invece le vie di Bastia Umbra toccate dal Giro d’Italia 2024: via Roma – rotatoria – via Roma – Bastia Umbra: rotatoria – via della Rocca – via Torgianese – Ponte Fiume Chiascio – via Santa Lucia – sottopasso ss.75 – via Santa Lucia – via Madonna di Campagna – sp.247/6 via Hanoi – Ospedalicchio: via San Padre Pio. Entrata nel Comune di Perugia da Strada Ospedalone San Francesco – Via della Valtiera, Torgiano via della Valtiera, fino all’arrivo a Perugia in Piazza IV Novembre.

Sono previste chiusure e modifiche al traffico e alla sosta. In particolare, si prevede la chiusura dalle 8:00 fino alle 17:30 per permettere lo svolgimento della gara ma anche le prove dei corridori sul percorso. Pertanto, durante tale lasso di tempo, non sarà possibile impegnare in alcun modo le suddette vie, e con particolare riferimento al Comune di Bastia Umbra, la direttrice da via Roma fino a via San Padre Pio taglierà ininterrottamente il territorio comunale in due. L’unica via che permetterà di transitare da un lato all’altro del percorso di tappa sarà via Ignazio Silone, direttrice che congiunge via Gramsci (rotonda McDonalds) con via del Conservificio (ufficio postale), dove sarà allestito il Green Village, dedicato alle gare del Giro-E. A causa delle stesse esigenze di modifiche alla viabilità, a Bastia Umbra le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse, come da ordinanza n. 69 emanata il giorno 29 Aprile 2024.

