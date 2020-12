Guasto alla rete elettrica ad Assisi centro storico, si lavora per la risoluzione

Luci spente ad Assisi, si lavora per risolvere prima possibile. “Per un guasto improvviso alla linea di bassa tensione l’Enel ha fatto sapere che in serata ci potranno essere dei disguidi nella fornitura di energia elettrica alle utenze in via San Paolo, via Santa Maria delle Rose, via Capobove, via della Rocca, via di Santa Croce”.

Lo comunica in una nota il Comune di Assisi che poi prosegue. “L’e-Distribuzione sta provvedendo alla riparazione, attualmente in corso, e alle verifiche di eventuali guasti collegati”. Si spera quanto prima in una pronta risoluzione.