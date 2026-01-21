Il bilancio 2025 della polizia locale di Assisi: boom di multe e controlli, e non mancano accoglienza e grandi eventi (foto)

Nel giorno di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, la città di Assisi ha celebrato le donne e gli uomini che quotidianamente garantiscono sicurezza, legalità e tutela del territorio. Nel pomeriggio di oggi, nella Sala del Consiglio Comunale, sono stati presentati i risultati del bilancio 2025 della polizia locale di Assisi, guidata dal Comandante Antonio Gentili. Un anno particolarmente intenso, caratterizzato anche dalla gestione dei grandi eventi legati al Giubileo della Speranza 2025.

“La Polizia Locale di Assisi rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità. Sono donne e uomini animati da forte passione e spirito di servizio, grande professionalità e umanità. Il mio grazie, quello della Giunta e dell’Amministrazione Comunale per il loro quotidiano impegno”, dichiara il Sindaco di Assisi Valter Stoppini.

I dati del bilancio 2025 della polizia locale illustrati restituiscono l’immagine di un Corpo altamente operativo: oltre 9.900 veicoli controllati, più di 13.000 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, 112 sinistri stradali rilevati. Centrale il ruolo della Polizia Locale nella gestione della mobilità e dei flussi turistici, con oltre 430.000 auto, 22.182 autobus turistici e 4.299 camper gestiti nei parcheggi cittadini, a conferma del presidio costante del territorio e dell’accoglienza della città. Significativa l’attività di Polizia Amministrativa e Giudiziaria, con 300 sanzioni amministrative, 46 comunicazioni di reato alla Procura della Repubblica di Perugia, controlli ambientali e urbanistici e un’attenta attività di prevenzione e vigilanza.

Nel corso dell’incontro sono stati conferiti attestati di merito all’Agente Edoardo Ascione e all’Agente Scelto Filippo Palomba, per il determinante intervento che ha portato al ritrovamento e al salvataggio di una donna scomparsa in una zona montana del territorio comunale. A portare i saluti dell’Amministrazione è stata la Vicesindaca Veronica Cavallucci che, ringraziando il Comandante Antonio Gentili e tutto il Corpo per il lavoro svolto, ha affermato: “Dietro ogni numero c’è impegno, responsabilità e un forte senso di servizio verso la Città. Siamo infinitamente grati a queste donne e a questi uomini che quotidianamente lavorano per garantirci sicurezza e la legalità”.

La celebrazione si è conclusa con la Messa solenne celebrata da padre Rosario Gugliotta della Chiesa Nuova di Assisi cappellano della Polizia di Stato. Tra i presenti gli Assessori Scilla Cavanna e Fabrizio Leggio. A seguire un momento conviviale con i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine del territorio, la Protezione Civile comunale, l’Associazione Nazionale Carabinieri (Nucleo Regionale Umbria) e con gli agenti in congedo della Polizia Locale.

Foto Mauro Berti © Assisi News BN COM

