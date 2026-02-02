Il Maxi Miliardario bacia Assisi: “Vincita da 5 milioni di euro, una parte andrà in beneficenza”

A poco più di un anno dai cinque milioni di euro vinti a Santa Maria degli Angeli, ad Assisi spunta nuova maxi vincita per la stessa cifra. A darne notizia – via il Corriere dell’Umbria – è l’avvocato Valentina Abbati, cui il misterioso vincitore – o vincitrice – ha dato mandato di gestire le pratiche della vittoria. ” Posso solo sottolineare, perché lo ha chiesto esplicitamente il mio cliente, che vuole dare in beneficenza periodicamente parte della somma vinta”, spiega la legale.

La vincita sarebbe avvenuta nell’assisano – anche se al momento non è stata ancora diffusa ufficialmente, se non dal legale di chi ha vinto i soldi che ha verificato il biglietto presso le Lotterie Nazionali a Roma. Non è chiaro se il biglietto sia stato giocato online o in tabaccheria. Secondo l’avvocato Abbati, era la prima volta che la persona comprava un Maxi Miliardario da venti euro, e pensava di averne vinti solo 5.000, fin quando non ha inserito i dati del biglietto nell’app e ha capito di aver vinto cinque milioni. Si tratta di una possibilità – come per il biglietto da due milioni – di una vittoria ogni 9.360.000 biglietti.

