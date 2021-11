Impallinato da un cacciatore 68enne di Castelnuovo scambiato per una lepre

Impallinato mentre raccoglie funghi. È la disavventura capitata a un pensionato di sessantotto anni, anche ex consigliere comunale. L’incidente è avvenuto a Castelnuovo di Assisi la scorsa settimana, come riporta la Nazione Umbria, in edicola stamattina.

“Stavo raccogliendo funghi, mi sono chinato e ho sentito un gran botto e sono stato raggiunto dalla ‘rosa’ di pallini – il messaggio affidato ai social dal diretto interessato – Mi sono subito reso conto che ero stato raggiunto da una fucilata sparata da un cacciatore che, mi ha spiegato poi, mi aveva scambiato per una lepre. Mi sono ritrovato con trenta pallini di piombo sulla schiena”.

L’uomo impallinato dal cacciatore è stato portato in ospedale ad Assisi e medicato,. I pallini lo hanno raggiunto alla schiena, ai glutei, alla testa e alcuni di essi si trovano ancora nel corpo della persona offesa, visto che i sanitari hanno sconsigliato per il momento l’estrazione. La prognosi è di sette giorni.

“ Il cacciatore, quando si è accorto di quanto era accaduto, si è avvicinato per vedere le mie condizioni. Vista la situazione, sono riuscito a raggiungere la mia auto, che era parcheggiata poco lontano, e a guidare sino a casa. Un amico, di lì a poco mi ha accompagnato all’ospedale”, il racconto alla Nazione Umbria.

